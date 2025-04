Trump pode disparar Jerome Powell? A Suprema Corte pode em breve ter uma resposta

CNN

O apelo do presidente Donald Trump para o “término” do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, desembarcou na quinta-feira, quando a Suprema Corte está avaliando um apelo rápido sobre duas agências independentes que se tornaram cada vez mais uma batalha proxy pelo controle do poderoso banco central do país.

Uma decisão no apelo de emergência poderia permitir que Trump afirme o controle sobre agências independentes, enquanto ele tenta substar seu poder no ramo executivo – ou pode diminuir significativamente esse esforço.

O em questão para a Suprema Corte está a demissão de Trump de altos funcionários de duas agências independentes que supervisionam as proteções do local de trabalho para funcionários federais. Aqueles funcionários, que estão lutando para serem restabelecidos, dizem que, se Trump vencer no caso dos conselhos trabalhistas, ele abrirá a porta para uma revisão do Federal Reserve.

“Jerome Powell, do Fed, que é sempre tarde demais e errado, divulgou ontem um relatório que era outro e típico, completo ‘bagunça!’ Trump postou quinta -feira nas mídias sociais.

O objetivo subjacente do governo do Trump, deixou claro em uma carta ao Congresso no início deste ano, é anular um precedente de 1935 que isso permitiu ao Congresso exigir que os presidentes mostrassem causas – como mal -emidade – antes de demitir membros do conselho que supervisiona as agências independentes. Essa decisão pode ter vastas implicações para uma série de agências que o Congresso criou para ser independente dos caprichos políticos da Casa Branca.

Mas Trump argumentou que nem os tribunais nem o Congresso deveriam impedir seus esforços para capturar mais controle dessas agências, demitindo seus líderes.

“O presidente não deve ser forçado a delegar seu poder executivo aos chefes de agência que comprovadamente estão em desacordo com os objetivos políticos do governo por um único dia – muito menos nos meses que provavelmente levaria para os tribunais resolverem este litígio”, disse o Solicitor -Geral D. John Sauer, o principal dependente do governo Trump, disse ao Tribunal Supreme Anteriormente.

O litígio sobre as duas agências trabalhistas provavelmente acabará com uma pergunta sobre um precedente importante da Suprema Corte de 1935, o executor de Humphrey v. EUA, que permite que o Congresso coloque alguma distância entre a Casa Branca e as agências independentes.

A derrubada de que a decisão daria aos presidentes imenso poder de se afastar dos funcionários de serviço que reforçam as leis antitruste, as regras trabalhistas e os requisitos de divulgação para empresas de capital aberto.

A maioria conservadora da Suprema Corte sinalizou ceticismo nos últimos anos sobre o Congresso de Protections por Causas, às vezes inclui para os funcionários do ramo executivo.

Quatro anos atrás, os conservadores do Tribunal sustentaram que tais proteções para o chefe do Departamento de Proteção Financeira do Consumidor violavam os princípios da separação dos poderes. Essa agência, que Trump continuou a atingir em seu segundo mandato, supervisiona os regulamentos destinados a proteger os consumidores que possuem dívidas de cartão de crédito, hipotecas e produtos financeiros. O poder do presidente de “remover – e, assim, supervisionar – aqueles que exercem o poder executivo” flui diretamente da Constituição, escreveu o juiz John Roberts para a maioria.

“O diretor da CFPB não tem chefe, colegas ou eleitores para se reportar”, escreveu Roberts. “No entanto, o diretor exerce vastos autoridades de regulamentação, aplicação e adjudicatória sobre uma parcela significativa da economia dos EUA”.

Mas a decisão de 5-4 do Tribunal deixou o Humphrey’s em vigor, com Roberts observando que se aplicava apenas a agências independentes lideradas por um único diretor em vez de conselhos de vários membros. O juiz conservador Clarence Thomas, acompanhado pelo juiz Neil Gorsuch, teria ido mais longe. Eles enquadraram o precedente como uma “ameaça direta à nossa estrutura constitucional e, como resultado, à liberdade do povo americano”.

“Em um caso futuro”, escreveu Thomas, “eu repudiaria o que resta desse precedente errôneo”.

Talvez mais notavelmente, o tribunal usou uma nota de rodapé nessa decisão de acenar com a idéia de que o CFPB poderia ser diferente do Federal Reserve.

“O CFPB está em uma liga totalmente diferente” do Federal Reserve, essa nota de rodapé. “Ele atua como uma mini legislatura, promotor e tribunal.”

Em outra nota de rodapé no ano passado, o juiz conservador Samuel Alito procurou explicar melhor por que o Federal Reserve é diferente de outras agências federais.

A diretoria do Fed, Alito, escreveu: “é uma instituição única com um histórico único”. O Fed foi criado em resposta a uma “série de pânico financeiro” e representou um “compromisso intensamente bargote entre dois campos insistentes e influentes: aqueles que queriam um sistema amplamente privado e aqueles que favoreciam um Banco Nacional controlado pelo governo”.

O financiamento do banco central, disse ele, “deve ser considerado um acordo especial sancionado pela história”.

Esse é um argumento de que o governo Trump se inclinou fortemente para afastar as preocupações de que uma decisão de Trump nos casos de trabalho lhe daria uma rédea livre sobre o Fed.

“Enquanto os entrevistados se concentram fortemente em outras agências, como o Federal Reserve Board, eles ignoram [the court’s recent] A observação de que a proteção de posse do Federal Reserve apresenta uma questão distinta com um pedigree histórico único ”, disse Sauer ao Supremo Tribunal em um resumo nesta semana.

O governo, em outras palavras, está no carinho com a idéia de que o presidente iria necessariamente atrás do Fed se ele vencer na luta pelos conselhos trabalhistas.

Os presidentes de ambas as partes há muito tempo adotam uma abordagem prática do banco central e da lei federal exige que os sete governadores do sistema possam ser demitidos apenas por causa, não desacordos políticos. O enfraquecimento da independência do Fed não apenas abalaria os investidores que já estão ansiosos com as tarifas de Trump, mas também poderia destruir a credibilidade do banco central, que precisa combater a inflação. Isso é mais importante do que nunca, com economistas esperando que as tarifas levassem a preços mais altos. Países com bancos centrais independentes geralmente têm inflação mais baixa.

Os recursos de emergência pendentes na Suprema Corte – embora extremamente importantes por si só – lidam com dois conselhos que a maioria dos americanos raramente encontra, o NLRB e o Conselho de Proteção de Sistemas de Mérito. Ao levantar o espectro de que Trump poderia usar uma decisão nesse caso de impor mudanças no atacado ao Federal Reserve, os membros do conselho estão elevando as apostas para o Tribunal Conservador de 6 a 3.

“De particular preocupação, a independência do Federal Reserve se tornaria incerta – uma situação que teria repercussões terríveis para o mercado”, alertou Gwynne Wilcox, que estava atuando como presidente do Conselho Nacional de Relações Trabalhistas, alertou a Suprema Corte nesta semana.

Provavelmente sentindo a reticência do Tribunal para mexer com o Federal Reserve – e potencialmente ser responsabilizado pela catástrofe econômica – os funcionários de Trump insistiram ansiosamente que não há conexão entre o NLRB e o Fed.

“Essa pergunta”, disse o Departamento de Justiça ao tribunal em um resumo na quarta -feira, “não está em questão aqui”.

A maioria das margem de manobra na maioria do tribunal está disposta a dar Trump – especialmente devido à leitura agressiva do governo da decisão opaca do tribunal em um caso recente de imigração – ainda está por ser visto.

O tribunal não está considerando os méritos subjacentes do caso, apenas o que fazer com Wilcox e Cathy Harris, ex -presidente do MSPB, enquanto seus casos legais continuam. Em uma ordem temporária no início deste mês, o juiz John Roberts permitiu que Trump mantenha Harris e Wilcox removidos de seus posts por enquanto.

O Supremo Tribunal poderia governar no caso dos conselhos trabalhistas a qualquer momento.

Powell foi nomeado Presidente Fed pela primeira vez por Trump em 2018, depois foi nomeado posteriormente pelo ex -presidente Joe Biden em 2022. As queixas de Trump com Powell, indo até 2018, foram centralizadas principalmente nas taxas de juros que não são feitas sempre que o presidente achar adequado.

Nos últimos anos, Trump chamou Powell de “o inimigo” e o acusou de “jogar política”. Na quinta -feira, Trump disse que “a rescisão de Powell não pode vir rápido o suficiente!”

Mas as decisões do Fed, com Powell no comando, sempre foram baseadas em dados econômicos em buscar o duplo mandato de emprego máximo do banco central e preços estáveis ​​- mesmo que essas decisões não sejam bem com os políticos. Essa independência do sacrossanto provou ser crucial para o Fed combater com sucesso a inflação e o desemprego sempre que necessário.

Bryan Mena da CNN contribuiu para este relatório.