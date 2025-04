Trump pode encolher a agência de proteção ao consumidor, mas não pode desmontá -la completamente, diz o Tribunal de Apelações

CNN

–



Um tribunal federal de apelações permitirá que o governo Trump reduzam ainda mais o Departamento de Proteção Financeira do Consumidor, mas não o desmonte completamente.

A ordem noturna de sexta -feira do Tribunal de Apelações do Circuito de DC dos EUA é uma vitória parcial para o presidente Donald Trump, que fez campanha ao abolir o departamento, criado pelo Congresso após a crise financeira de 2008.

Isso dará aos seus nomeados políticos amplos para encolher significativamente a pegada da CFPB. No entanto, a ordem deixa claro que o governo não pode diminuir tanto a agência que não pode desempenhar suas funções estatutárias, deixando no lugar algumas restrições impostas por um juiz do tribunal que reduziu a capacidade do presidente de desmontar totalmente a agência.

O painel do circuito – composto por dois nomeados por Trump e um nomeado em Obama – foi solicitado pelo Departamento de Justiça para pausar toda a liminar emitida no final do mês passado pela juíza Amy Berman Jackson, uma nomeada de Obama.

O caso está entre os desafios legais mais significativos Testando os poderes unilaterais de um presidente para manchar ou desmontar as agências de desmontagem criadas pelo Congresso. Antes de Jackson emitir sua liminar, ela realizou dois dias de audiências probatórias – com testemunhas de testemunhas dos funcionários da CFPB – examinando como os funcionários do Trump, incluindo agentes do Departamento de Eficiência do Governo, tentaram rapidamente levar a maioria de sua equipe enquanto congelava quase todo o seu trabalho.

Os desafiantes – sindicatos federais de funcionários e outras organizações – argumentaram que Trump agiu além de sua autoridade ao tentar encerrar o trabalho da agência e que seu governo quebrou outras leis com suas ações.

A nova ordem de emergência do circuito da DC aumentou as proibições gerais de Jackson na administração que conduzia as rescisões de funcionários em massa no Bureau. Mas o circuito disse que tais terminações só poderiam avançar depois que uma “avaliação particularizada” determinou que a equipe direcionada não era necessária para que a agência cumpra suas funções estatutárias. O Tribunal de Apelações também abençoou as ordens de trabalho de parada que interrompem as atividades do CFPB, mas apenas se uma “avaliação particularizada” determinasse que tais ordens não interfeririam na capacidade da Repartição de cumprir as obrigações estabelecidas pelo Congresso.

Além disso, o circuito está deixando aspectos no lugar da ordem de Jackson que limitaram o cancelamento de massa dos contratos e que exigiam a preservação de certos dados do CFPB.

A ordem do circuito deve durar enquanto o Tribunal de Apelações faz uma revisão mais completa – em uma linha do tempo acelerada – da decisão de Jackson contra o governo.

No entanto, é possível que ambos os lados busquem apelo do circuito completo de DC ou da Suprema Corte.

A CNN entrou em contato com advogados para os desafiantes e para o Departamento de Justiça.