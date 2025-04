Trump que não é de descartar Hegseth, mas as autoridades estão perturbadas com a desordem no círculo interno do chefe do Pentágono

CNN

Um desafiador secretário de Defesa Pete Hegseth se reservou na rede de televisão, onde costumava trabalhar como apresentador na terça -feira de manhã, em uma tentativa de abordar as consequências sobre as revelações de que discutiu planos militares em um segundo bate -papo em grupo, desta vez com sua esposa e irmão.

Mas depois que Hegseth enfrentou várias perguntas diretas na entrevista da Fox News sobre seu círculo interno estar em desordem, a aparência foi vista por alguns funcionários como chamando apenas mais atenção à história do que diminuir a cobertura, de acordo com duas pessoas familiarizadas com a forma como a entrevista foi percebida dentro da administração.

No entanto, é improvável que o presidente Donald Trump demitir Hegseth e falou com ele duas vezes desde que o New York Times e a CNN relataram no segundo grupo de sinais na noite de domingo. Em sua primeira ligação, Trump disse que tinha as costas de Hegseth e expressou frustração por “vazadores” que ele disse que estavam tentando prejudicar seu governo, de acordo com uma pessoa familiarizada com a conversa.

Desde então, Trump solicita feedback de pessoas ao seu redor sobre o desempenho de Hegseth durante as conversas, de acordo com duas pessoas familiarizadas com os comentários. Até agora, a maioria, se não todos, tem sido positiva sobre o chefe do Pentágono. Trump está extremamente hesitante em demitir qualquer oficial do gabinete neste momento de seu mandato, muito menos Hegseth, dado o quão difícil sua equipe lutou para confirmar -o em primeiro lugar.

No entanto, o estado das coisas em seu círculo interno incomodou alguns altos funcionários que desejam ver mudanças feitas em como a equipe da secretária no escritório do Pentágono opera. O caos que prevalece no Pentágono não foi perdido na Casa Branca, onde as autoridades assistiram com preocupação, pois Hegseth luta para conter a disfunção e como seu círculo interno implode.

Os conselheiros mais confiáveis ​​de Hegseth agora são sua esposa, seu advogado e seu assessor militar júnior, que em breve poderão ser nomeados seu novo chefe de gabinete, disseram várias pessoas familiarizadas com o assunto.

Outros próximos a Hegseth, incluindo seu consultor, sargento aposentado do Exército. O major Eric Geressy – que serviu com Hegseth no Iraque e recebeu o distinto cruzamento de serviços no mês passado – ficou tão frustrado com a turbulência que eles indicaram aos colegas que podem renunciar, disseram duas das fontes. A CNN entrou em contato com Gerressy.

Alguns dos ex -consultores mais próximos de Hegseth emitiram avisos nesta semana sobre turbulência dentro do Pentágono. Eles incluem seu ex -porta -voz John Ullyot e três ex -altos funcionários Hegseth demitidos na semana passada: o principal consultor Dan Caldwell; Vice -chefe de gabinete Darin Selnick; e Colin Carroll, que era chefe de gabinete do vice -secretário de defesa.

“Faz um mês de caos total no Pentágono. De vazamentos de planos operacionais sensíveis a demissões em massa, a disfunção é agora uma grande distração para o presidente – que merece melhor de sua liderança sênior”, disse Ullyot em comunicado obtido pela CNN.

Um republicano do Congresso, o deputado Don Bacon, de Nebraska, escalou seus pedidos públicos na terça -feira para que Hegseth fosse responsabilizado.

Perguntado na terça -feira pelo Jake Tapper, da CNN, em “The Lead”, o que ele faria se fosse presidente e seu secretário de defesa tivesse agido como Hegseth, Bacon disse: “Eu os responsabilizaria e os demitiria”. Colocar informações confidenciais sobre um aplicativo como o Signal, disse Bacon, foi “muito tolo”, mas a resposta de Hegseth – descrevendo o bate -papo na terça -feira na Fox como “coordenações informais e não classificadas para a coordenação da mídia e outras coisas” – exacerbaram o ataque.

“Ele poderia se recuperar disso com sinceridade. Mas quando você nega que é um problema, acho que isso piora”, disse Bacon.

A demissão de Carroll também tensionou o relacionamento de Hegseth com o vice -secretário de defesa Steve Feinberg, que trouxe Carroll como seu chefe de gabinete e não foi consultado antes de ser colocado em licença, disseram as fontes.

“Ele está em paranóia total, no modo de volta contra a parede”, disse uma das fontes familiarizadas com o estado de espírito de Hegseth no último mês.

A agora fiada chefe de gabinete de Hegseth, Joe Kasper, havia se chocado repetidamente nos últimos meses com os três homens demitidos na semana passada, disseram as fontes à CNN.

Vários funcionários da ala ocidental ficaram frustrados com o que descreveram aos outros como a falta de capacidade de resposta de Kasper, geralmente reclamando da dificuldade em obter o chefe de gabinete de Hegseth no telefone ou de responder aos seus pedidos. Em um ponto para o início do mandato de Hegseth, a Casa Branca estava tentando chegar a Kasper para fazer com que Hegseth assinasse um memorando iniciante no processo de desenvolver o escudo de mísseis de Dome Golden Dome de Trump, mas o memorando não assinou por três semanas, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto.

Em outro exemplo da natureza desordenada do escritório da frente, em um ponto de março, Hegseth perguntou diretamente ao diretor dos programas de acesso especial da DOD – que estão entre os programas mais classificados do Departamento de Defesa – para ler Elon Musk em mais de duas dúzias de programas relacionados à China, de acordo com várias pessoas familiarizadas com o episódio. Mas Hegseth não divulgou a idéia por meio de um processo político que incluiu advogados, disseram as pessoas e, finalmente, os advogados de ética do Departamento de Defesa nos padrões de conduta disseram que não seria apropriado. A ideia morreu. As pessoas familiarizadas com o assunto disseram que poderia ter conseguido se um processo político mais padrão tivesse sido seguido.

Caldwell e Selnick, que conhecem Hegseth há anos e trabalharam com ele na organização conservadora de veteranos em questão, veteranos para a América, passaram a acreditar que Kasper estava isolando Hegseth e o virando contra eles, disseram as fontes. Kasper, por sua vez, disse às pessoas que ele não sabe de onde vêm essas acusações – foi Hegseth quem lançou a investigação de vazamentos que levou a seus disparos, segundo Kasper.

Kasper disse que não tinha “nada a ver” com nenhuma das decisões tomadas quando se tratava da investigação de vazamentos. “Eu nem estou nem li, nem estava envolvido em decisões”, disse ele.

Kasper não é mais o chefe de gabinete de Hegseth e está se mudando para uma nova posição como funcionário especial do governo, de acordo com a pessoa familiar.

“Joe é um cara legal. Ele é um grande americano”, disse Hegseth na terça -feira durante a entrevista no Fox News, acrescentando: “Ele está conosco, estará em um papel um pouco diferente, mas ele não vai a lugar nenhum, certamente não demitido”.

A maioria dos altos funcionários da Casa Branca acredita que Hegseth foi vítima do que ele denominou “ex -funcionários insatisfeitos” que foram demitidos na semana passada pelo que Hegseth disse que foram vazamentos não autorizados para a mídia.

Os ex -funcionários em questão foram escolhidos a dedo por Hegseth para servir em sua equipe de liderança, mas ele sugeriu na entrevista da Fox que sua lealdade a eles havia acabado.

“Não é meu trabalho protegê -los. É meu trabalho proteger a segurança nacional, o presidente dos Estados Unidos, e deixar a investigação ir para onde está”, disse ele.

“Os ex -funcionários descontentes estão vendendo coisas para tentar salvar o seu **”, disse Hegseth à Fox.

Caldwell nesta semana negou informações sobre vazamentos e disse que não havia sido interrogado ou polígrafo como parte de qualquer investigação.

“Sou amigo e defensor de Pete Hegseth há muito tempo, e estou pessoalmente devastado por isso. É horrível”, disse ele a Tucker Carlson em seu podcast. “Todo o Departamento de Defesa não pode continuar sendo consumido pelo caos”.

Em sua própria entrevista na Fox, Hegseth listou uma série de histórias recentes que ele sugeriu devido a vazamentos de sua equipe, incluindo planos para uma aquisição dos EUA do Canal do Panamá e um briefing programado para Musk sobre planos de guerra contra a China.

Hegseth sugeriu que queria manter esses problemas fora da mídia. Mas um deles – o relatório sobre planos de informar Musk – foi uma surpresa para o próprio Trump, que ordenou que o briefing para Musk fosse cancelado. Não está claro se o presidente teria aprendido sobre o briefing planejado se não aparecesse nas notícias.

Enquanto os assessores de Trump acham que o assunto do sinal foi suficientemente resolvido, alguns disseram que ainda acreditam que poderia haver mais a surgir sobre a liderança de Hegseth do Departamento de Defesa que se mostraria embaraçoso ou pior.