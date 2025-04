Trump recua na luta legal por cancelar os registros de status de estudantes internacionais

CNN

O governo Trump está recuando de uma luta legal de vários estados por ações abrangentes tomadas pela imigração e alfândega dos EUA que potencialmente encerraram o status de imigração de milhares de estudantes internacionais que estudam nos Estados Unidos.

A mudança dramática foi anunciada em processos judiciais em todo o país na sexta -feira e segue uma enxurrada de ações legais apresentadas por estudantes que disseram que seu status legal estava sendo cancelado sem explicação.

Os advogados do Departamento de Justiça disseram aos funcionários de imigração do tribunal que estão trabalhando para criar um novo sistema para revisar e encerrar os registros para estudantes internacionais, conhecidos como SEVIs, que estão conectados ao seu status de imigração. Um comunicado foi lido em voz alta no tribunal e fornecida aos advogados dos estudantes disse que “o gelo está desenvolvendo uma política que fornecerá uma estrutura para as terminações de registros do SEVIS”. Além disso, as autoridades disseram que não basearão cancelamentos apenas se um aluno aparece em uma busca no Centro Nacional de Informações sobre Crimes.

Enquanto isso, as autoridades disseram que deixariam de emitir novas revogações com base nessas pesquisas até que o processo fosse concluído.

Na noite de sexta -feira, mais de 240 contas da SEVIS foram restauradas em 61 escolas diferentes, de acordo com uma contagem preliminar da CNN. Advogados que representam estudantes que entraram com ações legais em New Hampshire, Geórgia e Pensilvânia também disseram à CNN que seus clientes estavam recebendo avisos de reintegração de suas escolas.

Durante uma audiência na sexta -feira, um advogado do Departamento de Justiça disse que o ICE estava no processo de restabelecer os registros de todos os estudantes que haviam sido encerrados nesse processo, não apenas aqueles que haviam entrado de ações judiciais.

Ainda assim, os advogados disseram que o ICE continuará exercendo discrição para encerrar os registros dos alunos em outros casos.

“O ICE ainda mantém a autoridade para rescindir um recorde de SEVIS por outros motivos”, disse o DOJ em um novo comunicado apresentado nos processos judiciais. “Como se um aluno não conseguir manter seu status de não imigrante após a reativação do registro ou se envolver em outras atividades ilegais que o tornariam removível dos Estados Unidos sob a Lei de Imigração e Nacionalidade”.

Em dezenas de casos em todo o país, os estudantes internacionais processaram o governo por causa do esforço da ICE para cancelar seus registros de imigração no banco de dados SEVIS.

O banco de dados, que é operado pelo Departamento de Segurança Interna, rastreia o status de imigração de estudantes internacionais e é usado pelas universidades para manter informações sobre a matrícula dos alunos.

As revocações do SEVIS ocorreram juntamente com os cancelamentos de vistos para muitos estudantes, colocando -os em última análise em risco de deportação, disseram vários advogados que representam estudantes em documentos judiciais. O Departamento de Defesa continua afirmando que as alterações do SEVIS não causaram terminações de visto.

O governo Trump começou a cancelar vistos e lançou procedimentos de deportação em março, que inicialmente alvejou estudantes que participaram de protestos contra a guerra de Israel-Hamas nos campus da faculdade no ano passado.

A blitz da aplicação causou pânico e medo entre estudantes internacionais, resultou em algumas detenções e pelo menos duas deportações. Semanas depois, os funcionários da imigração começaram a revogando os status de imigração dos alunos em relação a pequenas infrações legais e, em alguns casos, sem nenhuma explicação aparente.

Vários juízes federais interromperam algumas das revogações e emitiram ordens de restrição para garantir que os alunos não sejam removidos do país.

Os casos revelaram que o gelo estava justificando os registros terminações, argumentando que os estudantes tinham um suposto “histórico criminal”, incluindo estudantes que foram presos e nunca acusados, ou que tiveram suas acusações demitidas.

While the restoration of student statuses is likely to calm fears among thousands of international students who worried the revocation of their status would put them at risk for deportation it does not appear to impact other international students whose visas were revoked, including Rumeysa Ozturk, the Tufts University student who was arrested near her home in Massachusetts, and Mahmoud Khalil, the Columbia University graduate and legal permanent resident who was arrested near his home on campus after sendo acusado de se envolver em atividades em apoio ao Hamas.

A adulteração de Ice com registros colocou milhares de estudantes internacionais no limbo



Nas últimas semanas, o ICE parecia cancelar o status dos estudantes por pequenas infrações legais, incluindo violações de direção embriagada e trânsito, de acordo com vários processos movidos para interromper os cancelamentos, com alguns estudantes vendo registros cancelados, mesmo que nunca tivessem sido condenados por um crime. Estudantes como o pesquisador de pós -graduação da Universidade de Dartmouth, Xiaotian Liu, um cidadão chinês que estuda ciência da computação e está nos Estados Unidos desde 2016. O status de Liu foi alterado sem aviso prévio no início deste mês, apesar de nunca ter cometido um crime ou uma violação de trânsito, segundo seu advogado. Um juiz emitiu recentemente uma ordem de restrição para impedir qualquer ação do governo em Liu.

“É claro que o dilúvio de registros legais e decisões judiciais iniciais em New Hampshire e em todo o país tiveram um impacto profundo na decisão do governo de reativar os registros da SEVIS de alguns estudantes e permitir que eles continuem seus estudos”, representando Liu. “Muitas perguntas permanecem, incluindo os critérios que serão usados ​​para essas reativações e se isso se aplicará a estudantes que não registraram ações judiciais”.

A grande maioria dos estudantes que tiveram seus vistos e status revogados não foi detida ou deportada, mas disseram que a revogação de status os impede de continuar seus cursos e trabalhar em seus empregos relacionados ao campus, o que, por sua vez, ameaça seu status de imigração.

Estudantes estrangeiros, que normalmente possuem um visto de F-1, devem atender a critérios específicos para manter seu status, incluindo trabalho em tempo integral e nenhum emprego externo.

Cerca de 4.700 estudantes viram seus registros mudando abruptamente como parte da aposta do governo, de acordo com a American Immigration Lawyers Association.

“Agora, o gelo está oficialmente recuando de suas ações desastrosas e prejudiciais que encerraram o status de quase 5.000 estudantes com vistos, mas somente depois que os membros da AILA e outros entraram com dezenas de ações”, disse Gregory Chen, diretor sênior de relações governamentais de Aila, em comunicado. “Enquanto o gelo se afasta de seu erro maciço agora dá algum alívio a milhares de pessoas, ainda há danos a longo prazo que continuam a prejudicar esses estudantes e suas famílias, bem como universidades americanas, instituições de pesquisa e empresas.“

Enquanto o governo está argumentando que sua reintegração dos registros deve neutralizar o tribunal de movimento rápido luta contra as terminações do SEVIS, pelo menos um juiz na sexta-feira continuou a investigar as ações do governo.

O juiz distrital Sênior Jeffrey White, que está em São Francisco, está solicitando que o governo envie informações adicionais sobre a nova declaração. Ele também grelhou os advogados do Departamento de Justiça sobre várias perguntas que ele pediu para se prepararem antes da audiência.

Os advogados dos estudantes, enquanto isso, argumentaram que o anúncio da ICE não abordou todos os problemas que surgiram por causa do término dos registros.

Um desses advogados, John Sinodis, chamou a nova declaração de gelo de “lamentavelmente inadequada”, enquanto perguntava o que isso significaria para os estudantes que deixaram o país porque seus registros haviam sido encerrados. Eles teriam um novo visto para entrar novamente, ele perguntou. A parada no gelo e deterá aqueles cujos vistos foram revogados?

O próprio juiz parecia cético de que os problemas diante dele haviam sido totalmente resolvidos, recuperando quando um advogado do Departamento de Justiça pediu que ele considerasse que havia uma “nova ordem mundial” com o anúncio de sexta -feira.

“Parece que, a partir deste governo, há uma nova ordem mundial todos os dias”, disse o juiz White.

Taylor Galgano da CNN e Caroll Alvarado contribuíram para este relatório.

Esta história foi atualizada com desenvolvimentos adicionais.