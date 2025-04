Trump tem o mundo no limite enquanto reflete as tarifas fatídicas décadas em fabricação

CNN

Ele tem o mundo pendurado em todas as suas palavras – e é assim que ele ama.

O presidente Donald Trump ocupou o tribunal no Salão Oval na noite de segunda-feira, aumentando o suspense sobre seu prometido “Dia da Libertação” da Guerra Tarifária em 2 de abril e riffing em sua visão de mundo do século XIX que ameaça abalar a economia do século XXI.

Era um espetáculo extraordinário-um presidente todo-poderoso, cercado por suas bugigangas, banheiras e ornamentos de ouro berrantes, aparentemente improvisando em tempo real sobre um plano ainda misterioso que poderia proporcionar conseqüências econômicas incalculáveis ​​a bilhões de pessoas em todo o mundo.

Em um minuto, Trump estava lançando ameaças em parceiros comerciais que ele acusa de roubar a América. No próximo, ele mergulhou seu fogo com promessas de ser “gentil”, no mais recente de uma série de sinais contraditórios que enviaram mercados globais em um passeio selvagem.

“Isso vai ser incrível-eu chamo de muitos nomes diferentes-mas realmente, de certa forma, é um renascimento de um país”, declarou Trump de uma política que os economistas temem que já caminhem já altos e possam levar os EUA a uma recessão.

Se o momento não foi surreal o suficiente, Trump foi ladeado por Kid Rock, que foi resplandecente em um terno com temas de estrelas e listras e que o presidente apontou prestativamente é “às vezes chamado de Bob”. O rapper estava lá para destacar uma nova ordem executiva reprimindo os cambistas que exploram os fãs, inflando os preços dos ingressos para concertos. Mas seu anfitrião tinha uma obsessão mais antiga em sua mente.

Uma crença no poder quase mítico da guerra tarifária tem sido uma constante rara nos negócios e na carreira política de Trump desde os anos 80 – quando a grande ameaça que ele percebeu para a prosperidade dos EUA era o Japão, em vez de os principais rivais atuais da China e da União Europeia.

Agora, se ele escolher, ele pode finalmente implementar sua visão para políticas tarifárias projetadas para construir a fabricação americana e enfraquecer outras nações, incluindo muitos que são aliados há décadas, mas agora estão reconsiderando todo o período de suas relações com um repentinamente hostil dos Estados Unidos.

“Ajudamos a todos, e eles não nos ajudam”, reclamou Trump com repórteres, expressando sua filosofia espartana de ganhar ou perder, que explica toda a sua vida e que ele agora fez a atitude de assinatura dos Estados Unidos.

Trump já disse a seus assessores para preparar a concurso para quarta -feira, quando entrará no jardim de rosas da Casa Branca cercado por membros do gabinete para anunciar o escopo dos deveres que ele planeja dar um tapa nas importações.

Mas depois de semanas de tamboras, seguidas de piscar de última hora-depois redobraram ameaças e implementaram penalidades de importação projetadas para prejudicar os amigos da América, como Canadá e México-ninguém sabe o que ele dirá. A julgar por sua conversa livre com repórteres, isso pode incluir o próprio Trump.

Ele imporá tarifas correspondentes gerais às nações que usam protecionismo contra exportações dos EUA? Ou o presidente simplesmente direcionará todos os bens que entram no país? Ou Trump adotará uma abordagem nacional por nação projetada para moer novos arranjos bilaterais?

A lógica por trás da imposição de tarifas rígidas – uma arma política que dominou a política estrangeira e econômica dos primeiros Estados Unidos – é proteger as indústrias domésticas, tornando os bens estrangeiros menos competitivos.

Em alguns casos, o uso estratégico e inteligente de tarefas mais altas pode ser uma boa política – se nutre as indústrias críticas para a segurança nacional, como a fabricação de siderúrgicas. E o presidente está empenhado em ajudar milhões de seus eleitores no coração industrial do Heartlands destituídos pela perda de empregos para países estrangeiros com baixos salários.

Mas Trump também parece favorecer o uso direto e indiscriminado da guerra tarifária. Isso representa enormes riscos para a economia, pois pode aumentar os preços dos bens, amortecer a demanda entre os consumidores e causar uma recessão desastrosa.

E haverá custos. Os países cujas exportações são marteladas quando entram nos EUA responderão em espécie.

É por isso que o raciocínio desmedido de Trump na noite de segunda -feira parecia muito com a roleta russa com os EUA e as economias mundiais.

“Você verá em dois dias”, disse ele a repórteres que solicitaram detalhes sobre seus planos.

Essa enorme incerteza é uma das razões pelas quais as ações acabaram de registrar o pior começo do ano desde 2022.

Muitos dos aliados do presidente em Capitol Hill ainda esperam que ele esteja blefando – empregando o argumento familiar de que ele é um grande negócio que retém a posição mais extrema para extrair concessões de adversários.

Mas há uma sensação crescente de arrogância em torno de Trump e sua equipe, alguns dos quais argumentam falsamente que as tarifas representam um corte de impostos em vez de um aumento de impostos para os consumidores. As coisas raramente terminam bem quando os presidentes parecem determinados a provar que seus críticos estão errados, a qualquer custo, diante de verdades inconvenientes.

A Casa Branca não está mostrando sinais de dúvida antes de uma decisão que poderia ser fatídica pelo segundo mandato de Trump e pela economia de aposentadoria de milhões de americanos já atingidos pelas vendas do mercado.

“Ele tem uma equipe brilhante de consultores comerciais”, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, destacando funcionários como o secretário do Tesouro Scott Bessent, secretário de comércio Howard Lutnick, consultor comercial Peter Navarro, assessor sênior Stephen Miller e vice -presidente JD Vance.

“Todos esses indivíduos apresentaram planos ao presidente sobre como fazer isso, e é a decisão do presidente”, acrescentou Leavitt.

Seu comentário ressaltou como essa decisão grave e potencialmente que muda o mundo agora se deve a um presidente que escolheu consultores de segundo mandato que não o desafiará e que rejeitou a ortodoxia econômica que fez dos EUA a superpotência mais rica de todos os tempos do mundo.

O nervosismo não se limita a governos estrangeiros cujas previsões econômicas em um tempo já desafiado pelo crescimento podem ser derrubadas pelas escolhas de Trump. Há uma inquietação aprofundada em Wall Street, com mais analistas ficando baixa no crescimento econômico. E mesmo alguns dos colegas republicanos do presidente estão se tornando nervosos.

A senadora do Partido Republicano Susan Collins criticou mais tarifas propostas no Canadá, alertando que haviam machucado especialmente seu estado. “A economia do Maine é muito integrada aos nossos vizinhos canadenses, e tudo, desde batatas a lagosta e mirtilos produzidos no Maine, são frequentemente processados ​​no Canadá”, disse o republicano do estado de pinheiro, que usava um alfinete com as estrelas e listras e bandeiras de folhas de bordo.

Collins, que enfrenta uma oferta de reeleição cada vez mais complexa no próximo ano, acrescentou: “Existem tantos exemplos que posso lhe dar de quão prejudicial essas tarifas seriam e também acho que isso não faz sentido”.

Ali Main da CNN, Manu Raju e Jenna Monnin relataram mais desconforto de Capitol Hill com o iminente anúncio tarifário de Trump. O senador de Wisconsin, Ron Johnson, por exemplo, alertou: “Vou esperar para ver o que o presidente Trump fará. Ele usou tarifas no passado de maneira eficaz, para fazer com que as nações façam o que deveriam ter feito de qualquer maneira. No momento, darei a ele o benefício da dúvida, mas estou preocupado”.

Não está claro se o presidente será influenciado por essa ansiedade dentro de uma festa que lhe mostrou uma deferência notável.

Na segunda -feira à noite, ele sugeriu que talvez as tarifas não fossem tão difíceis quanto algum medo.

“Vamos ser muito agradáveis, relativamente falando. Vamos ser muito gentis”, disse o presidente, antes de iniciar uma digressão estranhamente íntima. Ele falou de alguém que não o conhecia bem que lhe ofereceu um elogio recentemente. “Eles disseram: ‘Você é uma pessoa tão gentil’ e eu disse: ‘Diga isso de novo.’ Eles disseram: ‘Você é uma pessoa gentil’. Eu disse: ‘Eu nunca ouvi isso antes’. ”

Trump continuou melancólico: “Foi uma afirmação estranha … fui chamado de muitas coisas, mas é uma espécie de palavra diferente, é como uma palavra antiquada, não é, não é?”

Alguns investidores podem perceber a restrição. Mas Trump continuou retornando à sua retórica de décadas. “Outros países estão entendendo porque estão nos roubando há 50 anos; eles estão nos roubando logo desde o início.”

E um presidente que no fim de semana disse que “não poderia se importar menos” se suas tarifas de automóveis causarem caminhadas maciças para os americanos comprar carros novos parecem cada vez mais fora de contato com a crescente ansiedade no país, enquanto ele se encaixa em uma nova era de ouro.

“O termo que eu mais gosto é ‘A Libertação da América'”, disse Trump.