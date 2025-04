Tulsi Gabbard declarou sua residência no Texas. Então ela votou no Havaí

CNN

Enquanto Tulsi Gabbard completou sua transformação de um político democrático do Havaí em um substituto de maga no ano passado, ela abaixou as apostas em um estado muito mais vermelho. Gabbard e seu marido compraram uma casa fora de Austin e declararam sob juramento em junho passado que eram “residentes (s) do estado do Texas”.

Mas alguns meses depois, Gabbard votou nas eleições gerais de 2024 no Havaí.

Especialistas em direito eleitoral disseram que o voto de Gabbard, juntamente com ela reivindicando uma incentividade de impostos em sua casa no Texas, levanta questões sobre se ela conquistou adequadamente sua votação e ilustra a complexidade das leis de votação do estado.

Gabbard agora é diretor de inteligência nacional do presidente Donald Trump. Trump continuou a pressionar falsas reivindicações de fraude generalizada dos eleitores e exigiu ações adicionais das autoridades estaduais e federais para resolvê -la.

Representantes de Gabbard disseram que nunca pretenderem abandonar sua residência de longa data no Havaí, apesar de assinar a declaração juramentada que se chama moradora do Texas.

“O diretor Gabbard foi, IS, e pretende permanecer um residente no Havaí”, escreveu os advogados de Gabbard, Jesse Binnall e Jason Greaves, em uma carta de cessar e desistir enviada à CNN antes da publicação deste artigo. “É aí que ela vive, paga impostos e, é claro, votos.”

De acordo com os regulamentos de votação do Havaí, quando os eleitores têm a isenção de impostos de um proprietário, presume -se que a casa seja sua residência para fins eleitorais.

Os advogados de Gabbard disseram que ela solicitou uma isenção de imposto sobre propriedade, que a lei do Texas apenas permite uma residência principal, porque “seguiu o conselho das autoridades locais” que disseram a ela que era obrigada a proteger seu discurso da visão pública. Seu escritório disse que ela estava enfrentando uma ameaça significativa à segurança.

Os representantes de Gabbard não responderam a perguntas sobre por que ela fez um juramento separadamente de que era morador do Texas se se considerava ainda morar no Havaí, e não forneceu um comentário dela após pedidos repetidos.

Não está claro se Gabbard poderia ter entrado em conflito com leis de votação no Havaí ou leis tributárias imobiliárias no Texas com suas ações. Em sua carta, seus advogados argumentaram que “as definições de residência com o objetivo de votar no Havaí e reivindicar uma isenção de propriedade no Texas são totalmente diferentes e, em seu rosto, não mutuamente exclusivas”.

Mas Justin Levitt, professor de direito da Universidade Loyola Marymount que estuda a lei eleitoral, disse que o voto de Gabbard levantou “um monte de perguntas”.

“Se ela votou no Havaí sem realmente cumprir o padrão de elegibilidade do Havaí, isso é um problema”, disse Levitt, que atuou como consultor de políticas de votação no governo Biden. “Como alternativa, se ela sempre pretendia manter o Havaí como em casa, isso poderia muito bem ser um problema para a isenção de impostos do Texas.”

A lei do Havaí diz que os indivíduos só podem ter uma única residência para fins eleitorais e define a residência de um eleitor como o “local em que a habitação da pessoa é consertada e para a qual, sempre que a pessoa está ausente, a pessoa tem a intenção de retornar”.

Se um eleitor tem mais de uma habitação, há uma “presunção” de que a residência de um eleitor é a habitação que está “sujeita à isenção de imposto sobre a propriedade do proprietário”, dizem os regulamentos de votação do estado. Há também a presunção de que, se um eleitor ocupa uma nova habitação em outro estado, a nova habitação é a sua residência. Os regulamentos permitem que os eleitores apresentem evidências de que ainda devem votar no Havaí.

Lance Collins, advogado do Havaí que trabalhou em vários casos no estado em que os eleitores contestaram a residência de um funcionário eleito, disse que achava que Gabbard poderia enfrentar um desafio ao seu registro ou uma investigação sobre seu voto nas eleições de 2024.

De acordo com a lei do Havaí, os eleitores mantêm sua residência “até você tomar algumas medidas afirmativas para abandoná -la”, disse Collins. “Solicitar uma isenção de propriedade em outro estado é uma forte evidência de uma intenção de abandonar”.

Gabbard, que cresceu no Havaí, tem uma longa história política no estado. Ela se tornou a pessoa mais jovem já eleita para a legislatura estadual aos 21 anos, antes de ser destacada para o Iraque e o Kuwait enquanto servia na Guarda Nacional do Exército do Estado. Gabbard representou o Havaí no Congresso como democrata entre 2013 e 2021, e concorreu à presidência nas primárias democratas de 2020, eventualmente desistindo e endossando Joe Biden.

Depois de deixar o cargo eleito, Gabbard fez uma virada à direita, trabalhando como colaboradora da Fox News e endossando e fazendo campanha por Trump no ano passado em eventos nos EUA. Na trilha da campanha, ela ecoou parte da retórica de Trump sobre a segurança das eleições, chamando a integridade da votação de “uma preocupação séria e uma questão séria” em um evento de campanha de Trump em Las Vegas no outono passado.

Em março de 2024, Gabbard e seu marido, Abraham Williams, compraram uma casa no subúrbio de Leander de Austin, Texas, segundo registros da propriedade.

Vários meses depois, em junho, Gabbard e Williams declararam sob juramento perante um notário público de que “somos residentes (s) do estado do Texas”, e sua casa em Leander foi “designada como propriedade da família”, de acordo com um documento público arquivado no Condado de Travis, Texas, no mês seguinte.

A lei do Texas permite que alguns proprietários, incluindo funcionários públicos, membros de serviço e veteranos, solicitem que suas informações de endereço fossem confidenciais nos registros de avaliação do governo. O Gabinete de Gabbard disse que procurou essa proteção porque sua casa no Texas havia sido usada on -line e ela estava enfrentando uma ameaça à segurança.

As informações relacionadas ao endereço de Gabbard foram bloqueadas nos registros do Condado de Travis. Um porta -voz do Distrito de Avaliação do Condado de Travis confirmou que apenas os proprietários que se inscreveram e foram aprovados para uma isenção de imposto sobre propriedade são elegíveis para a proteção.

“É a lei estadual”, disse o porta -voz de Cynthia Martinez, em um email. “Uma isenção de propriedade só pode ser reivindicada em uma propriedade que uma pessoa possui e ocupa como sua residência primária. O procurador -geral esclareceu que as proteções de confidencialidade sob a lei estadual se aplicam apenas a uma propriedade de propriedade de propriedade”.

No entanto, uma “designação de propriedade” – o tipo de documentar Gabbard assinou xingando que ela foi um residente do Texas – não é necessário para obter uma isenção de propriedade ou fazer parte do programa de confidencialidade, disse Martinez. O documento de designação tem “nada a ver com uma isenção de propriedade”, disse ela. Não está claro por que Gabbard o apresentou.

Enquanto isso, uma declaração falsa sobre um pedido de isenção de propriedades pode levar a acusações criminais de contravenção ou de nível inferior, de acordo com o escritório do controlador estadual.

Graças a uma isenção de Homestead, os impostos anuais para a casa de Gabbard, que foram avaliados no valor de quase US $ 565.000, foram reduzidos em cerca de US $ 1.200, de acordo com uma análise da CNN de uma conta de novembro do escritório tributário do condado de Travis.

No entanto, Gabbard provavelmente teria se beneficiado com o intervalo de impostos em 2024, mesmo que ela não tivesse reivindicado a isenção da propriedade. O proprietário anterior do imóvel também tinha uma isenção de propriedade e os impostos sobre a propriedade são normalmente calculados com base em isenções que estavam nos livros em 1º de janeiro de cada ano, disse Martinez.

Teoricamente, Gabbard também poderia reduzir substancialmente seus impostos ao reivindicar a residência do Texas porque o Estado Star Lone não tributa a receita, enquanto o Havaí tem uma das taxas mais altas de imposto de renda nos EUA. Mas os advogados de Gabbard disseram que ela paga seus impostos no Havaí e pretende permanecer um residente no Havaí.

Sean Bukowski, advogado imobiliário do Texas, disse que apenas os moradores do Texas que fazem do estado sua residência principal podem receber a isenção de imposto sobre a propriedade.

“É para ser sua principal propriedade – esse é o ponto principal”, disse ele. Se Gabbard se considerava uma moradora do Havaí, “ela não deveria estar recebendo uma isenção de fazenda com o município por seus impostos (no Texas), porque essa não é a casa dela”.

As entrevistas de imprensa e as mídias sociais de Gabbard a mostraram cada vez mais no Texas nos meses anteriores e depois da eleição. No meio do caminho de 2024, o histórico de Gabbard sobre algumas de suas frequentes aparições na Fox News mudou da encosta da cratera de Oahu em Diamond Head para uma vista do prédio do Capitólio do Estado do Texas em Austin. E suas postagens nas redes sociais mostraram vislumbres de seu tempo no Estado da Lone Star, como vídeos que ela postou em um campo de tiro e academia nos arredores de Austin.

A divulgação financeira que Gabbard apresentou em janeiro, depois de ser nomeada como diretor de inteligência, também lista uma hipoteca descrita como sendo uma “residência pessoal” que corresponde aos detalhes da hipoteca do casal em Leander Home.

Gabbard não se registrou para votar no condado de Travis, informou um porta -voz do condado.

Um porta -voz da Divisão Eleitoral de Honolulu disse no mês passado que Gabbard estava registrado ativamente para votar no condado de Honolulu. Ela alugou uma casa em Oahu por cerca de uma década, de acordo com seu proprietário, que pediu para não ser identificado. Enquanto ela já esteve longe do Havaí no continente nos últimos anos, o proprietário disse: “Ela continua me pagando o aluguel”.

Outra disposição dos regulamentos de votação do Havaí diz que os eleitores registrados que estão “empregados a serviço dos Estados Unidos” podem continuar a votar no Havaí enquanto vivem fora do estado, mesmo que sua intenção de retornar seja “incerta”. Gabbard está servindo na Reserva do Exército como comandante de meio período de um batalhão com sede em Tulsa, Oklahoma.

Mas Collins, advogado de votação do Havaí, disse que não tinha certeza se havia algum relacionamento entre Gabbard “morando no estado do Texas e seu serviço de meio período nas reservas do Exército em algum outro estado”.

Gabbard não é o único membro do gabinete de Trump que enfrentou questões de residência relacionadas ao seu voto nas eleições do ano passado. O secretário de Saúde e Serviços Humanos, Robert F. Kennedy Jr. Kennedy listou seu discurso como uma casa de Nova York que alugou de um amigo, apesar de ter admitido ter dormido lá apenas uma vez e passou seu tempo na Califórnia, concluiu o juiz. O apelo da decisão de Kennedy não foi bem -sucedido.

Um grupo de vigilância liberal, responsável.us, apresentou uma petição à Divisão de Polícia da Divisão de Eleições de Nova York em janeiro, acusando Kennedy de violar a lei estadual. A divisão se recusou a comentar sobre o status da reivindicação ou se estava investigando Kennedy.

Enquanto isso, Gabbard poderia teoricamente enfrentar um desafio de eleitores ao seu registro no Havaí, ou uma investigação sobre sua decisão de votar no estado ou em sua isenção do Texas Homestead.

Camron Hurt, diretor do programa para o Common Cause Hawaii, um grupo de vigilância do governo não partidário, disse que, embora a declaração de residência de Gabbard da residência do Texas não fosse “conclusiva de irregularidades”, era “preocupante”.

“Como servidor público e figura de alto nível, uma explicação é devida”, disse Hurt. “Se as circunstâncias justificarem, Gabbard deve ser responsabilizada por suas ações.”