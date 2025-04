TV Brasil tem exclusividade na Série D 2025 e transmissões por outras mídias estão proibidas, alerta CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu um ofício oficial reforçando que os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro da Série D 2025 pertencem, com exclusividade, à TV Brasil. O documento, assinado pelo Departamento de Competições da entidade, foi encaminhado aos clubes participantes, incluindo o Sport Club Penedense, que disputa a atual edição da competição nacional.

De acordo com a CBF, qualquer veiculação ao vivo de imagens das partidas da Série D por outras emissoras, plataformas digitais ou canais não autorizados está expressamente proibida. A medida visa preservar os termos contratuais firmados com a emissora pública federal, que detém o direito exclusivo de escolha e exibição dos jogos.

A CBF também esclarece que é permitida apenas a utilização de trechos das partidas, com até três minutos de duração, em caráter não simultâneo ao jogo e somente após o término da transmissão. Esses conteúdos podem ser veiculados por sites, blogs, programas de notícias e perfis em redes sociais, desde que sem finalidade comercial e respeitando os limites estabelecidos.

Para as emissoras de rádio, a transmissão ao vivo em áudio continua autorizada, inclusive em plataformas como YouTube, Facebook e Instagram, desde que não seja exibida qualquer imagem da partida. Segundo a entidade, esse modelo de cobertura garante o direito à informação sem comprometer os acordos comerciais de exibição.

A decisão da CBF impacta diretamente os clubes e profissionais de comunicação que vinham utilizando suas redes para transmitir os jogos. No caso do Penedense, a orientação agora é seguir estritamente as diretrizes, evitando riscos jurídicos e possíveis sanções.

A recomendação é que os torcedores acompanhem os jogos da Série D por meio da programação oficial da TV Brasil e fiquem atentos aos conteúdos pós-jogo divulgados pelos clubes, dentro dos limites autorizados.

Essa regulamentação reforça o controle da CBF sobre os direitos de mídia das competições que organiza e deixa claro que qualquer transmissão fora das regras estabelecidas pode resultar em penalidades.