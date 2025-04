Ty Doll $ ign diz que seu conjunto de Cochella será como o de Biyoncé

Reproduza o conteúdo do vídeo



Ty Dollar $ ignAs apostas grandes são Coachella – e ele está nos dizendo todas as razões pelas quais os fãs devem se preparar para algo importante.

TMZ conversou com o cantor no Rising Football Star Deshonne RedeauxO anúncio de compromisso da USC da USC e a explosão de 18 anos em Los Angeles – e ele nos informou que está se interessando seriamente diretamente do icônico Coachella do Queen Bey pronto para fazer para garantir que seu próprio desempenho seja tão importante.

Pegue o clipe, porque Ty mergulha no porquê BeyoncéA aquisição do Coachella 2018 do 2018 deixou essa marca é ele – e como o Gunning é tão grande com seu próprio set.

Ty confirma as datas que ele está atingindo o palco do Coachella – e um deles é o aniversário dele, então você já saber Vai ser uma festa do próximo nível!







Mas, Ty o manteve real e o trouxe de volta ao agora – orgulhosamente, aparecendo o apoio Deshonner – o número 1 da Califórnia, classificado como recruta de volta, que acabou de fazer seu grande anúncio da USC.

Ty também é bom no palco durante a noite com apresentações ao lado 310 Babi dando Joe Mosesmas claramente não há descanso para os perversos – o cara teve que saltar para os ensaios do Coachella depois de entrevistar.