UFC 314 Blog ao vivo: Bryce Mitchell vs. Jean Silva

Este é o blog ao vivo do UFC 314 para Bryce Mitchell vs. Jean Silva, a principal luta de penas de placa no sábado no Kaseya Center, em Miami.

Mitchell (17-2) ganhou as manchetes por todas as razões erradas nos últimos meses depois de fazer comentários repreensíveis em seu podcast em que ele elogiou Hitler e questionou a existência do Holocausto. A notoriedade do nativo do Arkansas ofuscou suas realizações na gaiola, pois ele melhorou recentemente para 8-2 no UFC com um nocaute da terceira rodada de Kron Gracie.

Este confronto se materializou após uma chamada de Silva (15-2) no UFC Seattle em fevereiro passado. O destaque dos nerds de luta direcionou Mitchell para um grande confronto de pay-per-view e Mitchell foi rápido em aceitar o desafio. “Lord” agora procura silenciar Mitchell e continuar sua impressionante corrida no UFC que o viu ir por 4-0, tudo por nocaute.

Confira o blog ao vivo do UFC 314 para Bryce Mitchell vs. Jean Silva abaixo.

