UFC 314 Blog ao vivo: Michael Chandler vs. Paddy Pimblett

Este é o blog ao vivo do UFC 314 para Michael Chandler vs. Paddy Pimblett, o evento de cinco rounds e melancólica no sábado no Kaseya Center, em Miami.

Chandler (23-9), atualmente nº 14, com 155 libras no ranking global de MMA Fighting, parece se tornar o primeiro lutador a derrotar Pimblett no UFC. Três vezes campeão leve do Bellator, Chandler viu resultados mistos dentro do octógono, com apenas duas vitórias em seis aparições. No entanto, “Iron Mike” se deu um pouco para os fãs com suas performances de ação ininterruptas, mesmo na derrota.

Para Pimblett (22-3), esta é outra oportunidade de derrubar um veterano do jogo. As duas últimas vitórias do orgulhoso Scouser foram contra o MMA Lifers King Green e Tony Ferguson, com o triunfo verde sendo particularmente impressionante, pois Pimblett é o primeiro lutador a enviar verde desde 2009. Um ranking dos 10 melhores pode estar nos carros para Pimblett se ele melhorar o UFC para 7-0 no sábado.

Confira o blog ao vivo do UFC 314 para Michael Chandler vs. Paddy Pimblett abaixo.

