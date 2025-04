UFC 314 Final Faceoffs: Alexander Volkanovski promete ‘que a cinta está voltando comigo’

Alexander Volkanovski está voltando para o cinto.

Neste sábado, Volkanovski assume o Diego Lopes para o título vago de penas no evento principal do UFC 314 em Miami e, nas pesagens cerimoniais de sexta-feira, os dois compartilharam uma mensagem final e sem intercorrências antes de Volkanovski transmitir uma mensagem para todos os fãs.

“É bom estar de volta! Voltamos!” Volkanovski disse. “Novamente, cara perigoso, mas essa pulseira está voltando comigo. Vamos!”

Durante todo o acúmulo para essa luta, Lopes respeitou Volkanovski (embora menos de Yair Rodriguez), e isso continuou em suas observações finais sobre o ex -campeão dos pesos penas no sábado.

“Alex é um cara incrível, ótimo lutador, mas acho que esse é o meu momento”, disse Lopes. “Este é o meu momento para provar a todos. Estou empolgado com esta oportunidade. Sábado à noite, farei um show para todos.”

O confronto de eventos co-de-main entre Michael Chandler e Paddy Pimblett também estava sem controvérsia, embora os dois tenham mostrado brincadeiras um pouco mais espirituosas quando estavam realmente presenciais. Pimblett observou que esta é sua chance de chegar um passo mais perto de se tornar um campeão mundial, enquanto Chandler cantou “Paddy the Baddy”, de Chandler, e trouxe sua energia de marca registrada para as festividades.

O UFC 314 desce no sábado à noite no Kaseya Center em Miami, FL, com o cartão principal do pay-per-view começando às 22:00 ET.