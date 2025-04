UFC 314 Hora de início, programação de TV para Alexander Volkanovski vs. Diego Lopes

O horário de início e TV do UFC 314 é para o evento de Alexander Volkanovski vs. Diego Lopes Featherweight Championship no Kaseya Center em Miami, na Flórida, que pode ser visto abaixo.

O cartão de luta é dividido em três partes diferentes e vai ao ar em vários meios. Este post ajuda a explicar quais brigas estão no ar onde e em que momentos.

O evento começa com um cartão preliminar de quatro lutas às 18h ET no ESPN+ e Disney+, encabeçado por uma luta dos médios entre Sedriques Dumas e Michael Oleksiejczuk.

Sedriques Dumas vs. Michael Oleksiejczuk

Sumudaerji vs. Mitch Raposo

Tresean Gore vs. Marco Tulio

Nora Cornolle vs. Hailey Cowan

O evento muda para um cartão preliminar de quatro lutas às 20:00 ET na ESPN, ESPN+e Disney+, encabeçados por uma partida de penas entre Dan Ige e Sean Woodson.

E Ige vs. Sean Woodson

Yan Xiana vs. Virna Jandiroba

Jim Miller vs. Chase Hooper

Darren Elkins vs. Julian Erosa

O ESPN+ Pay-Per-View começa às 22:00 ET e é encabeçado por uma luta pelo título de penas vagas entre o ex-campeão Alexander Volkanovski e o crescente candidato Diego Lopes. O ex-desafiante do título do UFC, Michael Chandler, enfrenta Paddy Pimblett no evento de cinco rounds.

Alexander Volkanovski vs. Diego Lopes

Michael Chandler vs. Paddy Pimblett

Yair Rodriguez vs. Patricio Pitbull

Bryce Mitchell vs. Jean Silva

Nikita Krylov vs. Dominick Reyes