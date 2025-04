UFC 314: Joe Rogan, Dustin Poirier definido para a equipe de transmissão para Alexander Volkanovski vs. Diego Lopes Card

A equipe de transmissão do UFC 314 está marcada para o evento de sucesso de sábado.

Várias pessoas com conhecimento dos planos da promoção confirmaram para o MMA lutar que a equipe de anúncio do Alexander Volkanovski vs. Diego Lopes encabeçou o cartão Pay-Per-View com Jon Anik no Play-By-Play, acompanhado pelo ex-campeão de duas divisões Daniel Cormier e Joe Rogan sobre o comentário colorido.

Din Thomas atua como analista de treinamento, enquanto Megan Olivi se junta à transmissão como o repórter itinerante em Miami.

A mesa do analista apresenta uma linha de rebatedores pesados, que inclui o Challenger Chael Sonnen, do Título do UFC, o ex-campeão interino de Lightweight Champ Dustin Poirier e o único título dos pesos pesados, Anthony Smith. Brett Okamoto dirige o navio proverbial como apresentador de mesa, e Anik vai para a mesa para o show pós-luta.

Além disso, o show de pesagem do UFC 314 de sexta-feira é apresentado por Dan Hellie e ele se juntará a Cormier, o ex-campeão dos médios Chris Weidman e a comentarista Laura Sanko.

Volkanovski e Lopes lutam pelo título vago de penas no evento principal do UFC 314, enquanto Michael Chandler enfrenta Paddy Pimblett no evento leve de cinco rounds.