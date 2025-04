UFC 314 Mailbag: Alexander Volkanovski como um ótimo de todos os tempos, Paddy Pimblett Rises e Jean Silva chega

UFC 314 está nos livros e Alexander Volkanovski é mais uma vez o campeão do UFC Featherweight.

Volkanovski apresentou um desempenho vintage contra Diego Lopes no sábado, reivindicar o título vago de penas e se tornar a primeira pessoa com mais de 35 anos a ganhar um cinto em uma classe de peso abaixo de 170 libras no UFC.

Também no sábado, Paddy Pimblett invadiu as fileiras de concorrentes de boa -fé, batendo nos freios Michael ChandlerAssim, Patricio Pitbull teve uma estréia esquecível no UFC, e Jean Silva aproveitou ao máximo seu grande momento. Então, vamos falar sobre tudo isso.

A vitória por Volk significa que a maldição de mais de 35 anos está começando a perder validade, ou é um lutador tão especial, ou é apenas que ele teve uma partida exclusivamente ruim hoje à noite – Dip Bean (@brando_neutron) 13 de abril de 2025

Provavelmente alguma combinação dos três.

A maior razão pela qual Volkanovski venceu no sábado é que ele é um lutador excepcional. Volkanovski é um dos 10 maiores lutadores que já amarraram as luvas, e o sábado foi a confirmação do fato porque esse não era o pico de Volkanovski. Mas todos os grandes nomes de todos os tempos são capazes de conquistar vitórias significativas sobre a oposição superior, mesmo depois que seus primos terminarem.

Mas a segunda maior razão pela qual Volkanovski venceu na noite de sábado é que ele é uma partida de pesadelo para Diego Lopes. Eu sei que todo mundo adora lopes, e ele é inegavelmente divertido, mas ele não é um savant técnico ou tático. Lopes ganha brigas por ser grande e perigoso e um pouco selvagem, e esse não é um bom estilo para combater um dos maiores táticos e técnicos da história da MMA. Quando Lopes conseguiu pousar, ele machucou Volkanovski, mas está muito longe de Ilia Topuria quando se trata de footwork e profundidade de habilidades, o que significa que Volkanovski poderia simplesmente enfrentar a tempestade, e Lopes rapidamente ficou sem idéias. Se eles lutaram 100 vezes, Lopes vence apenas alguns deles. Ele simplesmente não tem as habilidades necessárias.

Quanto à maldição de mais de 35 anos, não é uma maldição, é apenas um ponto de dados que fala de um fato sobre esportes e luta em geral: é um jogo de um jovem. Quanto mais velho você fica, mais lento ficará, e quando sua competição não está desacelerando, isso leva a uma conclusão inevitável. Mas para cada estatística, há um outlier, e Volkanovski agora é o único aqui. Isso é uma prova para ele, mesmo que se deva notar que esse título tem um asterisco porque ele não venceu o campeão.

Esse desempenho de Volk foi ótimo, mas ele ainda parece batível, o que nunca fez o Islã. Você prevê que ele tenha mais 2 defesas para quebrar o recorde de Aldo com o que você viu hoje à noite? Fã gigante dele, então espero que sim. – Noah Vilagi (@nvilagi) 13 de abril de 2025

Em primeiro lugar, duas defesas de título não quebram o recorde de Jose Aldo. Aldo tinha nove defesas consecutivas de título; Volkanovski tem cinco. Ele precisa de mais quatro defesas para chegar lá. Eu sinto que esse é um fato que as pessoas esquecem (porque o UFC tenta ativamente apagar o significado de Jose Aldo por algum motivo), mas ele só tem 7 defesas do título do UFC porque o UFC não tinha uma divisão de penas. Mas ele foi o campeão do WEC – que era de propriedade das mesmas pessoas que o UFC – antes disso e tem nove defesas de título. Ele também é o campeão mais jovem da história de Zuffa por esse mesmo princípio.

De qualquer forma, meu palpite é que Volkanovski não recebe mais duas defesas de título, embora não seja impossível. Como mencionado acima, acho que Lopes foi um grande confronto para Volkanovski, e enquanto ele lutou brilhantemente, ele ainda parecia menor do que antes. Se Topuria voltar, eu o escolheria confortavelmente para recuperar o cinto, o que significa que Volkanovski é apenas campeão pela graça de Topuria, e não sei quanto tempo isso pode durar.

Dito isto, Volkanovski tem o benefício de partidas decentes pela frente. Parece que o MOVSAR EVLOEV receberá o próximo tiro em Volkanovski e, embora Evloev seja um bom lutador, ele não é o tipo de dínamo ofensivo que torna a diminuição da durabilidade de Volkanovski uma grande preocupação. E o restante da divisão está em fluxo, então talvez Volk tenha surgido em uma revanche Yair Rodriguez ou algo assim. Eu diria que é possível.

Volte no final desta semana, pois faremos um mergulho profundo nesse tópico, mas a resposta é simples: Jose Aldo tem nove defesas consecutivas; Volkanovski tem pouco mais da metade disso. Você pode pensar que Volkanovski é um lutador “melhor” do que Aldo, mas inegavelmente não conseguiu mais porque muito poucos lutadores têm. Se ele receber mais duas defesas de título, podemos começar a ter a conversa.

Embora Lopes tenha perdido, suas ações são mais altas do que nunca? – Jordan van Wyck (@Vanvanwyck1) 13 de abril de 2025

Não? Quero dizer, o estoque dele ainda está muito alto, mas seu estoque era maior quando metade da base de fãs do MMA pensou que ele estava prestes a ser campeão. Agora vimos Volkanovski levando -o para a escola no sábado, e Lopes não é um frango da primavera. Ele tem 30 anos e há toda uma nova colheita de pesos penas chegando. Lopes não podem descansar sobre os louros agora.

Quem você gostaria de ver Paddy lutando em seguida? Topuria deve lutar contra um Top LW antes de lutar pelo título? (… uma luta de Paddy/Topuria No.1 faria sentido?) – Stevehulk (@hulk_steve) 14 de abril de 2025

Antes do UFC 314, eu estava convencido de que o vencedor da luta de Pimblett vs. Chandler continuaria lutando contra Ilia Topuria, e enquanto eu ainda acho que é isso que é isso deve Acontece, agora estou duvidoso que isso aconteça. Porque após o desempenho de Paddy no sábado, é muito possível vê -lo lutando pelo cinturão leve um dia, e se for esse o caso, o UFC provavelmente quer jogar por uma luta pelo título de Topuria vs. Pimblett. Portanto, a menos que o Islã desocupo para subir para o peso médio, essa luta está sendo mantida. O que é uma pena, porque se eu tivesse a caneta, essa é a luta que estou fazendo a seguir.

Mas se isso estiver fora da mesa, gostaria de ver Pimblett enfrentar Charles Oliveira. Não é segredo que eu não penso muito em Michael Chandler, mas a maneira como Pimblett o demoliu me fez acreditar em “The Paddy” como um candidato legítimo ao título. Tão bom quanto Charles Oliveira, ele não atropelou Chandler assim em sua revanche, e agora estou genuinamente interessado em ver Paddy aceitar Oliveira. Alguns anos atrás, eu teria dito que seria um assassinato sancionado, mas agora não tenho tanta certeza.

Paddy vs. Ilia

Estou louco em pensar que o tamanho de Paddy dá problemas a Ilia? Obviamente, eu ainda favoreceria Ilia se eles lutassem, mas Paddy lidou com Chandler que, apesar de ter o QI da luta de um tijolo, ainda parece que ele foi construído a partir deles – Nathan Trussell (@alzaidis_shoes) 13 de abril de 2025

De jeito nenhum. Novamente, como na luta de Oliveira, há alguns anos, eu tinha certeza de que era uma execução. Agora, Pimblett pode definitivamente vencer essa luta. Topuria não era um peso de penas especialmente grande e, embora o mundo tenha decidido coletivamente que o tamanho não importa e ele deveria lutar pelo título leve, estou aqui para dizer que isso não é verdade. O tamanho não é a única coisa que importa, mas é útil em uma luta e arroz será enorme em comparação com Topuria. Sim, Topuria é um lutador de elite, mas Pimblett se tornou um. Eu ainda escolheria Topuria, mas de repente é uma partida em que estou muito interessado.

Patricio perde para Yair da maneira unânime que ele provou que o Golfo em qualidade do PFL/Bellator ao UFC é maior que o esperado ou foi tarde demais para ele fazer a mudança? – Alex Shea (@Alexandershea12) 13 de abril de 2025

Era muito tarde, muito tarde para Pitbull chegar. Pense nisso: Michael Chandler fez a mudança aos 34 anos e ainda passou do seu melhor. Pitbull está três anos além disso. Pitbull não foi elite elite por um tempo. Honestamente, o sábado mais me fez pensar que Yair também passou por isso, dado o quão inspirador seu desempenho foi.

Mas não, a lacuna entre o UFC e outras promoções é real, mas não existe na extremidade superior. A lacuna está na classe média. O UFC tem centenas de grandes lutadores. Bellator tinha dezenas. Mas os principais caras sempre foram elite. Da mesma forma que eram elite em WEC e Strikeforce e orgulho antes.

Você acha que Jean Silva precisa de 1 ou 2 rodadas para pegar o cinto de Volk? Silva puxará o gatilho onde Diego não. – Florida Man Chael (@flmanchael) 13 de abril de 2025

Olha, Homem, Alexander Volkanovski é um ótimo de todos os tempos e merece nosso respeito. Mas eu estive tão alto em Jean Silva quanto qualquer um, e ele está de alguma forma excedendo minhas expectativas. Eu realmente pensei que Bryce Mitchell poderia incomodar Silva no sábado. Em vez disso, esse foi um dos beatdowns do ano até agora.

Eu não acho que Silva seja o melhor lutador a vir do acampamento dos nerds de luta (Caio Borrilo provavelmente sustenta essa distinção), mas ele é definitivamente o meu favorito, e com a divisão de penas tão aberta quanto agora, ele tem uma chance real de abordar um título de título mais cedo, mais tarde. E isso poderia ser apenas um flagrante homerismo para o meu garoto “Senhor”, mas acho que ele teria uma ótima chance de derrotar Volkanovski.

Diego Lopes não estava perto de vencer no sábado, mas ele conseguiu Volkanovski em apuros algumas vezes e simplesmente não tinha as ferramentas para terminar a broca. Silva não apenas tem essas ferramentas, mas também está melhor equipado para prejudicar Volkanovski em primeiro lugar. Silva tem muito boxe e trabalho de pés mais artesanais que os lopes, é muito mais rápido e ainda atinge um caminhão. Eu acho que Silva poderia ser uma partida bastante difícil para Volkanovski, honestamente.

No entanto, ele ainda precisa chegar lá, e não há bolos aos 145 anos. Eu escolheria Silva para vencer a maioria dos pesos de penas, mas isso não me atordoaria se Lerone Murphy o tivesse comprado mais de 25 minutos. Ou Evloev ou Aljamain Sterling podem ter mais sucesso sobre ele do que Mitchell.

Se eu sou o UFC, Silva está enfrentando Arnold Allen em um eliminador de título neste verão. E se ele vencer, é melhor Volk cuidar, porque o Senhor está chegando.

Obrigado pela leitura e obrigado a todos que enviaram tweets (xs?)! Você tem alguma pergunta ardente sobre as coisas pelo menos um pouco relacionadas ao combate a esportes? Então você está com sorte porque pode enviar seus tweets para mim, @JedkmeShewe eu responderei a todos os bons! Não importa se eles são tópicos ou insanos, desde que sejam bons. Mais uma vez obrigado, e vejo vocês na próxima semana.