UFC 314 Media Day Live Stream: Volkanovski vs. Lopes

No UFC 314 Media Day, haverá 12 lutadores disponíveis para responder a perguntas da mídia, incluindo o ex -campeão do UFC Alexander Volkanovski e Diego Lopes que se chocam no evento principal.

O dia da mídia do UFC 314 está programado para começar às 12:00 ET.

O cronograma tentativo do UFC 314 é o seguinte:

12 pm ET: Bryce Mitchell

12:15: Michael Chandler

12:30: Dominick Reyes

12:45: Jean Silva

13:00: Chase Hooper

13:15: Alexander Volkanovski

13:30: Patricio Pitbull

13:45: Yair Rodriguez

14:00: Nikita Krylov

14:15: Diego Lopes

14:30: Jim Miller

14:45: Paddy Pimblett