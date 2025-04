UFC 314 Pós-luta Show: Reação ao Título de Volkanovski, Pimblett Destruindo Chandler

Alexander Volkanovski é mais uma vez campeão do UFC Featherweight depois de obter uma decisão unânime contra Diego Lopes no evento principal do UFC 314 – mas essa pode não ser a maior história do cartão de sucesso de sábado em Miami.

Após o UFC 314, Mike Heck e Jed Meshew, do MMA Fighting, reagem ao cartão, a vitória do campeonato de desafio estatístico de Volkanovski, com quem ele poderia defender o cinto e para onde vai Lopes. Além disso, eles discutem a vitória de Paddy Pimblett, de parada de Michael Chandler, no evento co-de-main, o que poderia ser o próximo para “The Baddy”, Jean Silva dominando e enviando Bryce Mitchell, Dominick Reyes Standable Story Story, além de um knockout brutal de Nikita e outros membros do Standout.

Assista ao show pós-luta do UFC 314 acima, ou uma versão somente em áudio do show também pode ser transmitida abaixo e em podcasts da Apple, podcasts do Google, Spotify ou onde quer que você obtenha seus pods.