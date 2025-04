UFC 314 Roundtable: Isso é ou morrer por Alexander Volkanovski?

As costas de Alex Volkanovski estão contra a parede.

Neste sábado, Volkanovski retorna à ação pela primeira vez desde que perdeu seu título de penas para Ulli Topuria no UFC 298assumindo Diego Lopes no evento principal de UFC 314. O ex-lutador de libra por libra no mundo já é um Hall da Fama de Primeira Medida, mas uma vitória adicionará outro capítulo à sua lendária carreira, enquanto uma perda pode significar o fim.

O que está em jogo para Volkanovski e Lopes no sábado? E o resto do UFC 314 super empilhado? Alexander K. Lee, Damon Martin e Jed Meshew, do MMA Fighting, montaram a cabeça para quebrar todas as maiores histórias que se dirigem ao melhor cartão de pay-per-view do ano até agora.

1. Isso é ou morrer por Alexander Volkanovski?

Lee: Sim.

“Old Man Volk” é um truque engraçado, mas vamos ser honestos, também é uma maneira fofa de lidar com as realidades do jogo de luta. Aos 36 anos, Alexander Volkanovski não está abordando o status de sênior, mas ele passou por isso em anos de luta e isso é apenas realidade. Treze anos Pro e trinta lutas em seu cinto, muitos dos quais foram gastos contra os melhores lutadores do mundo. Isso afeta o seu pedágio. Tem que.

Então, o que resta para Volkanovski se ele não recuperar o título do UFC no sábado? Um salto pouco inspirador até 155 libras? Já vimos o quão bom ele pode estar lá em cima potencialmente e há confrontos com outros veteranos que são atraentes, mas se ele não estiver perseguindo outra oportunidade do campeonato, qual é o sentido para ele?

E é difícil imaginar Volkanovski atirando -se para mais uma corrida até o topo de 145 libras. Esta oportunidade é tão boa quanto com Ilia Topuria fora de cena e um oponente batível em Diego Lopes. É uma chance que não voltará.

Far, de nós de nós igualar a aposentadoria com a morte, mas Volkanovski não deve nada a ninguém, por isso é completamente compreensível se ele puxar o plugue de sua carreira de luta no caso de sua mão não ser levantada no UFC 314.

Meshew: Você nunca deve dizer nunca neste esporte, mas, neste caso, vou fazer exatamente isso. Isso é feito ou quebra para Volkanovski, pelo menos no que diz respeito à imagem do título.

Na minha opinião, Volkanovski é um dos 10 maiores lutadores de todos os tempos. Mas o tempo do pai chega para todos nós, e ele parece estar batendo na porta de Volkanovski. Volk perdeu três de suas quatro últimas lutas, as duas últimas por nocaute. No momento, podemos explicar que tudo de fora, como “bem, um era uma luta de notícia curta, uma categoria de peso, contra o lutador de libra a libra no mundo e um ótimo de todos os tempos; e o outro foi o que parece ser um futuro ótimo de todos os tempos”, mas esse argumento se desfaz quanto mais “e” você acrescenta. Se Lopes sopra as portas de Volkanovski, fica bastante óbvio que Volk não está mais no seu auge. E a história do MMA nos diz que os combatentes que passaram seu auge quase nunca voltam ao topo, mesmo que possam ficar por algum tempo.

E você sabe o que? Isso está ok. O MMA não é estritamente sobre lutar por títulos. Às vezes, trata -se de lutar boas lutas contra grandes oponentes, por diversão. Embora uma perda provavelmente impeça Volkanovski de uma caça ao título novamente, isso não o impede de ter brigas de lendas com caras como Charles Oliveira ou Justin Gaethje ou Dustin Poirier. Portanto, se a Volk está interessada apenas em lutar por cintos, então sim, isso é ou morrer. Mas isso não significa que este deve ser o fim de sua carreira. Não se ele ainda quiser competir.

E se Volkanovski derrota Lopes? A maioria das pessoas não o vê como o verdadeiro campeão desde que Topuria desocupou o título, e tudo bem. Ainda é uma conquista fantástica e uma boa pena adicional em seu boné, como uma das melhores que já fazia.

Martin: Em um mundo onde Dustin Poirier pode ser nocauteado, vencer uma perspectiva aleatória e depois obter uma foto, alguém é realmente, verdadeiramente deixado para morrer no UFC?

Com isso dito, Volkanovski parece estar nessa posição de fazer ou quebrar, porque ele está saindo de duas derrotas violentas de nocaute e tem 36 anos e completa 37 anos em apenas alguns meses. As divisões de peso mais leves raramente são gentis com os lutadores mais velhos, para que este possa ser o último tiro de Volkanovski em recuperar um campeonato e fazer uma última corrida no topo da divisão de penas.

Agora, seu legado está cimentado. Ele será lembrado como um dos maiores pesos de penas de todos os tempos, mas sendo eliminado por Makhachev, Topuria e, hipoteticamente, em um trio de brigas consecutivas certamente não é a maneira como ele quer que sua corrida no topo do esporte chegue ao fim. Por outro lado, Volkanovski venceu e se tornando duas vezes campeão em sua idade apenas fortalece sua alegação de que ele ocupa o ar rarificado para o status de cabra, com apenas Jose Aldo e Max Holloway potencialmente compartilhando o mesmo espaço com ele.

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC

2. O que Michael Chandler e Paddy Pimblett estão lutando?

Martin: Relevância. Mas de uma maneira muito diferente para os dois lutadores.

Para Chandler, é fácil esquecer que ele ganhou apenas duas vitórias no UFC e um deles veio contra um envelhecimento e claramente ao sair de Tony Ferguson. Seu nocaute de estréia sobre Dan Hooker parece ótimo agora, mas Chandler simplesmente não pode sobreviver por ser o cara que sempre faz brigas emocionantes antes de perder. Nenhuma de suas perdas ocorreu contra a oposição sem brilho, mas Pimblett é um lutador de 15 top 15 na melhor das hipóteses, para que Chandler possa afetar mal para abandonar este e assistir seu recorde no UFC cair para 2-5, enquanto simultaneamente se despediu de sua posição entre os melhores lutadores do mundo a 155 libras.

Enquanto isso, Pimblett tem a chance de provar que ele é realmente um peso leve de elite, porque goste ou não, o júri ainda está em seu verdadeiro potencial. Sim, ele desperdiçou o rei Green, mas o artista anteriormente conhecido como Bobby tem sido extremamente inconsistente ultimamente enquanto faz 1-3 em suas últimas quatro lutas. Se Pimblett pode afastar alguém como Chandler – não importa o que seu registro diz – isso é impressionante e ele pode finalmente começar a se considerar uma ameaça legítima na divisão leve.

Lee: Quem perde o sábado nunca está lutando por um título do UFC.

Dependendo de como você vê Chandler e Pimblett, isso pode ser profundamente insultuoso ou um fato óbvio sobre os dois lutadores, independentemente do resultado. Há muito tempo argumentei que Pimblett é um lutador melhor do que ele recebe crédito, sofrendo com a rara aflição de MMA de sua persona enorme, fazendo com que os críticos sejam injustamente severos com a avaliação de suas habilidades. Ele é um ótimo grappler, balança com força (mesmo que sua precisão deixe algo a desejar), e ele é quase impossível de terminar.

Você sabe, isso também descreve Chandler, embora Chandler seja definitivamente um atacante mais respeitado com um queixo mais suspeito. Mas ele é definitivamente semelhante, pois as expectativas exageradas (grande parte de sua própria criação) o colocaram sob uma luz estranha entre os fãs de MMA. Tudo sobre ele grita grande lutador, mas os resultados contam uma história diferente e ele não está nem perto do nível de notoriedade de alguns de seus rivais (*tosse*McGregor*tosse*).

Então, sim, Chandler vs. Pimblett é uma luta pela sobrevivência. É uma luta pela relevância. E é uma luta para manter viva a esperança de um título improvável.

Meshew: Com toda a honestidade, quando comecei a responder, eu diria “uma foto do título” porque parecia que havia uma chance externa que poderia acontecer. Mas quando comecei a trabalhar nisso, a verdadeira resposta surgiu diante de mim, como a dama do lago, com o evento de mera-principal de Excalibur: o sábado é o Ilia Topuria Sweepstakes.

No momento, a foto do título leve é ​​uma bagunça completa. Makhachev está esperando para ver se Jack Della Maddalena desvia Belal Muhammad e, se isso não acontecer, não há um próximo candidato claro para ele. A melhor escolha, Arman Tsarukyan, apenas deu um tiro no início deste ano, e nenhum dos outros candidatos realmente se destaca como ótimas opções. Depois, há Topuria, que os fãs realmente querem tirar a foto do título, mas que não merecem remotamente e que Makhachev basicamente disse: “Bata um cara e então podemos conversar”. Bem, aqui está um cara!

O material de Paddy Pimblett é tão óbvio que nem preciso dizer isso. Eles têm carne bovina, Pimblett será um candidato legítimo, se estabelecerá. E quanto a Michael Chandler, ele é um lutador popular que o UFC meio que deve algo ao que com o Fiasco de Conor McGregor, então dar a ele uma partida de candidato número 1 com Topuria parece um sólido movimento de maquiagem para eles. E para Topuria, essa é uma luta extremamente vencível contra um grande nome que o leva ao seu objetivo. Francamente, se eu sou Chandler e vencei no sábado, não estou fazendo minha coisa habitual de “gritar e chamar McGregor”, estou mirando Topuria e recebendo -o como leve.

3. Fora das 2 principais lutas, com que luta ou lutador você está mais animado?

Meshew: Não estou profundamente empolgado com a luta da noite em destaque porque o UFC está promovendo transparentemente um apologista de Hitler e não sou legal com isso. Então, mesmo que eu ame Jean Silva, essa luta é péssima. Você sabe que luta não é péssima? Nikita Krylov vs. Dominick Reyes!

Não olhe agora, mas depois de uma sequência de derrotas de quatro lutas e quase sendo cortada do UFC, Reyes está em uma sequência de vitórias! (Two é uma faixa, você Bozo). Enquanto isso, Krylov venceu três seguidas, embora ele esteja fora há dois anos por algum motivo. Este é um confronto dos 10 principais pesos pesados ​​leves! Os excrementos de Bigfoot são mais comuns!

Mas não é por isso que me importo. Eu me importo porque a luta deve ser divertida. Reyes parece estar se encontrando novamente e Krylov quase nunca está em uma luta chata. Esses dois grandes galoots vão superar por 15 minutos ou menos e o resultado deve ser estranho, fascinante e divertido. Inscreva -me.

Martin: A resposta popular provavelmente será Patricio Pitbull fazendo sua estréia no UFC, mas, sinceramente, a luta que me faz ficar sentada na beira do meu assento é o confronto de penas entre Jean Silva e Bryce Mitchell.

De um lado, você tem Silva-o nerd de luta que oferece ações sem parar e acabamentos de destaque. E depois há Mitchell, que acredita que a terra é plana e os cintos de segurança são estúpidos e, de alguma forma, essas são as posições menos problemáticas que ele tomou desde que chegou ao UFC!

Se Silva vencer, ele foge para outra estratosfera de popularidade e atração, especialmente se ele puder fazer o seu melhor Josh Emmett impressão quando se trata de terminar Mitchell. Se Mitchell fizer o trabalho de retenção em suas bundas, porque a entrevista pós-luta pode produzir mais choque e admiração do que o monólogo de Sam Rockwell no O lótus branco. Como você pode não apenas amar essas apostas?

Lee: Eu deveria tomar a fruta pitbull baixa aqui (whoa, que parecia meio nojento), mas na verdade estou indo em uma direção diferente: Jim Miller vs. Chase Hooper, todo mundo!

Não faz muito tempo, eu questionei abertamente se Hooper, com apenas 23 anos quando ele tinha ido 3-3 no UFC, seria melhor servido retornando ao cenário regional. Agora ele não está apenas reunido quatro vitórias para se estabelecer como um lutador legítimo do UFC, mas também está enfrentando a personificação viva da persistência e consistência da promoção: Jim F’ing Miller.

Este é um Para o próximo Os ouvintes pediram em várias ocasiões e eu estava relutante em abraçá -lo, mas o tempo é certo. Não sei o quão bom Hooper ainda é. Não sei o quão perto Miller está do final de sua carreira e se a diferença de idade finalmente o alcançará. Não sei se isso é uma passagem da tocha ou se os dois vão acabar lutando pelo menos mais 10 vezes no UFC. Qualquer possibilidade está sobre a mesa.

Mais importante, será uma luta divertida e fascinante para assistir. Se isso fica nos pés ou acaba no chão, espere algumas trocas selvagens e, em um ponto, Miller enfrente a percepção de que Hooper é jovem o suficiente para ser seu filho (diferença de idade de 16 anos, igual a Lorelai e Rory Gilmore! Reais sabem do que estou falando!).

MMA, você sempre encontra novas maneiras de nos surpreender.