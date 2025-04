UFC 314 Vídeo de pesagem: Volkanovski vs. Lopes

No UFC 314 Pesat-ins, todos os 26 lutadores do cartão de luta do UFC no sábado passam na escala na sexta-feira em Miami. Assista a uma transmissão ao vivo das pesagens oficiais acima.

No evento principal, o ex -campeão do UFC Alexander Volkanovski e Diego Lopes precisam pesar não mais de 145 libras para a luta pelo título de peso penas.

No evento co-de-Main, Michael Chandler e Paddy Pimblett precisam pesar não mais de 156 libras para a luta sem título.

O vídeo de pesagem oficial do UFC 314 começa às 9h ET.

O vídeo de pesagem cerimonial do UFC 314 começa às 17:00 ET.

Confira os resultados da pesagem do UFC 314 abaixo.

Cartão principal (ESPN+ PPV às 22:00 ET)

Alexander Volkanovski vs. Diego Lopes

Michael Chandler vs. Paddy Pimblett

Yair Rodriguez vs. Patricio Pitbull

Bryce Mitchell vs. Jean Silva

Nikita Krylov vs. Dominick Reyes

Prelims (ESPN/ESPN+/Disney+ às 20:00 ET)

E Ige vs. Sean Woodson

Yan Xiana vs. Virna Jandiroba

Jim Miller vs. Chase Hooper

Darren Elkins vs. Julian Erosa

Prelims iniciais (ESPN+/Disney+ às 18:00 ET)

Sedriques Dumas vs. Michal Oleksiejczuk

Sumudaerji vs. Mitch Raposo

Tresean Gore vs. Marco Tulio

Nora Cornolle vs. Hailey Cowan