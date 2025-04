UFC 314 Vídeo: Marco Tulio brutaliza Tresean Gore para fornecer um nocaute devastador da segunda rodada

Marco Tulio está rapidamente ganhando uma reputação de fazer brigas altamente divertidas com sua última chegada em um nocaute cruel entregue no UFC 314.

O brasileiro teve uma batalha nas mãos com Tresean Gore, mas um chute na cabeça quase terminou a luta depois que Tulio criticou seu oponente com o tiro que provavelmente teria terminado a maioria dos lutadores. Em vez disso, Gore continuou segurando até que ele voltou a se levantar, mas Tulio não perdeu tempo colocando -o novamente com um soco reto lindamente cronometrado.

Uma vez que Gore atingiu a tela, o árbitro Marc Goddard correu para salvá -lo de mais danos, com o fim chegando às 3:16 na segunda rodada.

Foi uma exibição muito impressionante para Tulio, mas ainda mais incrível é que ele passou a maior parte da luta jogando bombas com a mão direita quebrada.

“A primeira rodada, quando eu acusei ele, [I broke the hand]”Tulio revelou depois.“ Este é o meu sonho. Eu vi isso em meus sonhos. Eu tenho muito mais para mostrar. Há um cara que acabou de lutar … Marvin Vettori, estou pronto para ele. ”

Antes de chegar à sua chamada, Tulio teve que lidar com uma apresentação de Gore, que estava distribuindo quase tanto punição quanto ele estava absorvendo a primeira rodada. Infelizmente para Gore, seus ataques simplesmente não estavam machucando Tulio tanto que o lutador da Chute Boxe continuou voltando para mais.

Depois que a luta se mudou para o segundo turno, Tulio realmente assumiu o comando de uma variedade de ataques, incluindo o chute da cabeça que derrubou Gore. Milagrosamente, Gore sobreviveu, mas foi um sucesso momentâneo com Tulio colocando -o no chão novamente com o soco que terminou a luta.

Com a vitória, Tulio está agora por 2 a 0 no UFC com um par de nocautes e é provável que ele se encontre em uma luta de perfil mais alta na próxima vez, depois desse tipo de performances consecutivas.