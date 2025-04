UFC 314 VÍDEO: Paddy Pimblett Mauls Michael Chandler, o surpreende no chão por parada da terceira rodada

Paddy Pimblett fez a declaração no evento do UFC 314 em seguida, depois do Mauled Michael Chandler antes de ganhar uma parada da terceira rodada para conquistar a maior vitória de sua carreira.

Fora de algumas quedas de Chandler, foi o show de Paddy do começo ao fim enquanto ele deslumbrava os pés e depois assumiu completamente quando a luta chegou à tela. Depois que Pimblett reverteu uma posição e ficou em cima de Chandler, ele primeiro procurou uma submissão, mas depois atingiu o ex -desafiante do título com socos e cotovelos.

Pimblett acabou se mudando para o monte, onde ele acabou de chover sopros e Chandler só podia encobrir quando o árbitro viu o suficiente para parar o concurso com o fim chegando às 3:07 na terceira rodada. Imediatamente após a luta, Chandler se levantou e seu rosto estava uma bagunça sangrenta antes de sair da gaiola enquanto Pimblett sorria em comemoração, enquanto permanecia invicto no UFC enquanto dava um grande passo à frente na divisão leve.

“É assim que vencemos”, disse Pimblett depois. “Plano de jogo, usamos nosso QI da luta e vencemos a Motherf*ckers. Alguém tem outras perguntas?”

Já reconhecida como uma das maiores estrelas da lista, Pimblett agora está procurando uma luta que lhe dê um título e ele mira algumas lendas na divisão leve.

“Qualquer pessoa entre os quatro primeiros, os cinco primeiros. Quero esse título mundial”, disse Pimblett. “Eu quero Dustin [Poirier]Justin [Gaethje]Charles [Oliveira] ou o elegante garoto Arman [Tsarukyan]. Eu respeito Dustin, Justin, Charles – Charles é a maior lenda de todos e ele é chamado de melhor artista de submissão que o UFC já viu, mas eu contesto isso. Estou aqui. Então eu contra Charles, f*ck Arman, ele é um pequeno capacete. F*ck

Foi quase tudo Pimblett do salto, embora alguns chutes de perna cedo tenham levado a uma grande queda de Chandler enquanto ele olhava para controlar o britânico contra a gaiola. Infelizmente, ele nunca realmente produziu muita ofensa a partir da posição.

Não foi até Pimblett segurar um Kimura um pouco tempo demais quando Chandler descarregou alguns socos enormes quando os pesos leves voltaram aos pés.

A partir daí, Pimblett demonstrou um bom golpe à distância, jogando um ou dois socos de cada vez enquanto Chandler estava circulando. Pimblett finalmente explodiu para a frente com um ataque de salto que colocou a multidão em pé, mas Chandler sorriu de volta para ele pouco antes do fim da rodada de abertura.

No reinício, Pimblett pegou o centro da gaiola e continuou perseguindo Chandler pela gaiola enquanto jogava mais daqueles chutes desagradáveis ​​e um soco reto que continuava encontrando um lar no queixo. Isso levou a outra queda de Chandler, mas ele ficou um pouco agressivo demais com Pimblett os encolhendo e depois aterrissando no topo.

Pimblett imediatamente passou para o controle lateral e depois para montar quando começou a explodir Chandler com socos e cotovelos. Um momento depois, Pimblett estava de costas com o triângulo corporal preso enquanto continuava socando até que a buzina soasse.

No reinício, Pimblett soltou um joelho impressionante que bateu na bochecha de Chandler e abriu um corte desagradável em seu rosto. Pimblett veio atrás dele com uma enorme queda antes de arrebatar as costas de Chandler contra a gaiola enquanto ele se apagava com greves para então potencialmente montar suas submissões.

Pimblett continuou seu ataque até que ele se mudou para o monte, onde apenas desencadeou uma enxurrada de socos e cotovelos que forçaram Chandler a se virar para evitar o ataque. Isso foi suficiente para o árbitro intervir e salvar Chandler de mais danos.

É difícil imaginar que isso não ganha Pimblett um daqueles oponentes que ele mencionou, especialmente com a chance de o UFC potencialmente coroar um novo candidato ao título em um futuro próximo. Quanto a Chandler, ele cai em 2-5 decepcionantes no UFC, com uma terceira derrota consecutiva em geral e é difícil dizer para onde ele vai daqui.