UFC 315: Belal Muhammad vs. Jack della Maddalena Cartão principal revelado

O cartão principal do UFC 315 é oficial.

No próximo mês, o UFC 315 desce do Bell Center em Montreal, encabeçado por um par de lutas pelo título. No evento principal, Belal Muhammad defende sua alça de peso médio contra Jack Della Maddalena. Muhammad originalmente deveria enfrentar Shavkat Rakhmonov indefinido no evento principal do UFC 310, no entanto, uma lesão o forçou a sair da luta, e o próprio Rakhmonov se machucou, levando a Maddalena entrar.

No evento de co-mera, Valentina Shevchenko defende seu título de peso mosca das mulheres contra Manon Fiorrot. Já um Hall da Fama Serrefire, Shevchenko recuperou seu título de peso penas com uma vitória de decisão dominante em sua trilogia com Alexa Grasso no UFC 306. Agora, “Bullet” começa o segundo título de sua ilustre carreira contra o crescente Fiorot, que venceu sete em uma fila desde Junção do UFC.

Além das duas melhores lutas, o UFC também revelou o restante do cartão principal do UFC 315 durante o evento UFC 314 do fim de semana passado. Na luta pela noite, José Aldo, o peso de penas, assume o ascendente crescente Aiemann Zahabi, em uma batalha dos 15 principais pesos-de-ranking.

Também no cartão principal, o ex-campeão de peso feminino e o número 1 de Alexa Grasso retorna pela primeira vez desde que perdeu o título para Shevchenko, quando ela enfrenta a Natalia Silva. E no abridor de cartas principal, o sempre emocionante Benoit Saint Denis assume Joel Alvarez.

O UFC 315 ocorre em 10 de maio, com o cartão principal ao vivo na ESPN+ pay-per-view.