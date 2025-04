UFC 315: Powerhouses leves colidem em Belal Muhammad vs. Jack Della Maddalena Card

O retorno do UFC a Montreal adicionou um pouco de poder de fogo.

Várias pessoas com conhecimento dos planos da promoção confirmaram para o MMA Fighting que um confronto leve entre Benoit Saint Denis e Joel Alvarez está pronto para o UFC 315 no Bell Center. Eurosport foi o primeiro a relatar a reserva.

Saint Denis espera recuar na coluna Win após as perdas consecutivas. Depois de terminar cinco adversários consecutivos na divisão de 155 libras, Saint Denis recebeu uma enorme oportunidade de enfrentar o ex-campeão interino Dustin Poirier no UFC 299 em março de 2024, mas sofreu uma derrota por nocaute. “God of War” então encabeçou o UFC Paris em setembro passado, quando ele foi dominado e parado por Renato Moicano.

Alvarez venceu três seguidas e sete dos oito. Após uma derrota no TKO para Arman Tsarukyan em fevereiro de 2022, Alvarez conquistou acabamentos de Marc Diakiese, Elves Brener, e depois Drakkar Klose no UFC Tampa em dezembro passado.

O UFC 315 é encabeçado por uma luta pelo título de peso médio entre a campeã Belal Muhammad e Jack Della Maddalena, enquanto Valentina Shevchenko defende seu título de peso mosca contra Manon Fiorot no evento de coontamento.

Damon Martin contribuiu para este relatório.