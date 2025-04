UFC 315: Veterano entra para salvar a luta de penas na Belal Muhammad vs. Jack della Maddalena Card

O UFC 315 adicionou um concurso de penas.

A promoção anunciou que Gavin Tucker retorna ao octógono para enfrentar Jeongyeong Lee no cartão de pay-per-view em 10 de maio no Bell Center, em Montreal, Canadá.

Lee poderá competir em torno de seu prazo originalmente programado, enquanto estava pronto para enfrentar Trevor Peek no UFC Des Moines. Peek foi forçado a se retirar após fraturar a perna. O jogador de 29 anos faz sua quarta aparição no octógono e procura se recuperar de sua primeira derrota em sete anos-uma derrota por Hyder Amil em julho passado no UFC Vegas 94.

Tucker entra em menos de um mês de aviso prévio para competir em seu país de origem em sua primeira luta em quase dois anos. O jogador de 38 anos faz apenas sua terceira aparição nos últimos quatro anos e parece voltar aos trilhos após as derrotas consecutivas da primeira rodada para Diego Lopes e Dan Ige.

O UFC 315 é encabeçado por uma luta pelo título dos médios entre Belal Muhammad e Jack Della Maddalena.