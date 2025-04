UFC 316: arremessos de gabarito Pivotal para Merab Dvalishvili vs. Sean O’Malley 2 Cartão de luta

Marlon Vera e Mario Bautista ainda competirão, mas apenas algumas semanas depois.

O UFC anunciou na terça -feira que a luta de peso -galo entre Vera e Bautista agora acontece no UFC 316, que acontece em 7 de junho no Prudential Center em Newark, NJ, o concurso foi inicialmente marcado para o UFC Des Moines em 3 de maio. Nenhuma palavra como a luta foi movida.

O UFC 316 é encabeçado por uma revanche do campeonato entre Merab Dvalishvili e Sean O’Malley, enquanto Kayla Harrison desafia Julianna Peña pelo título de 135 libras femininas no evento de coontamento.

“Chito” faz sua primeira aparição de 2025 depois de ficar sem vitórias em 2024. Vera desafiou o título de peso galo no evento principal do UFC 299 em março passado e perdeu a decisão desigual de O’Malley. O jogador de 32 anos voltou em agosto passado para enfrentar o ex-campeão do peso mosca Deiveson Figueedero e lançou uma decisão unânime no UFC Abu Dhabi.

Bautista entra em outra grande luta logo após uma impressionante série de vitórias de sete lutas. Em sua luta mais recente, o destaque do MMA Lab recebeu uma conquista de decisão controversa sobre o campeão de dois penas José Aldo no UFC 307 em outubro passado.

A promoção também anunciou oficialmente que Johnny Walker se encaixará contra Azamat Murzakanov em um concurso de pesos pesados ​​leves.