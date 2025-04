UFC 316: Kayla Harrison abre como gigantesca aposta favorita para destrona Julianna Pena

Antes de sua primeira luta pelo título do UFC, Kayla Harrison é uma grande favorita para deixar o UFC 316 como campeão.

No início desta semana, o CEO da UFC, Dana White, anunciou que Harrison está programado para desafiar Julianna Peña pelo título de peso galo no evento Co-Main do UFC 316 em 7 de junho no Prudential Center em Newark, NJ

De acordo com Fanduel, Harrison é o favorito de -590 para se tornar o campeão de 135 libras, enquanto Peña volta a +370 como o oprimido antes de sua primeira defesa desse título. Isso dá a Harrison chances implícitas de 85,5 % da derrota Peña. Enquanto isso, uma aposta bem -sucedida em Peña geraria um lucro de US $ 370 em uma aposta de US $ 100.

Peña não é estranho a ser um grande azarão. Ela conseguiu uma das maiores perturbações da história da luta pelo título do UFC, impedindo Amanda Nunes para vencer seu primeiro cinturão no UFC 269 em dezembro de 2021.

Harrison faz sua terceira aparição no octógono após uma corrida de 15-1 no PFL. Em sua estréia no UFC, a duas vezes campeã da temporada da PFL terminou Holly Holm no UFC 300 há um ano e conquistou uma vitória por decisão difícil contra Ketlen Vieira no evento do UFC 307 de outubro-a mesma carta sobre a qual Peña recuperou seu título após uma vitória de decisão contra o Raquel Pennington.