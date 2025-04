UFC 317: Artistas de knockout para pesos pesados ​​se chocam na semana internacional de luta

Um confronto dos pesos pesados ​​entre Justin Tafa e Jhonata Diniz acontecerá durante o cartão anual da Week International Fight da UFC em 28 de junho, o MMA Fighting confirmou após um relatório de Laerte Viana.

O UFC 317 ocorrerá na T-Mobile Arena em Las Vegas e no ar ao vivo em pay-per-view, e a promoção ainda não anunciou qual luta será o evento principal.

Tafa (7-5, 1 sem-contest) está procurando se recuperar de derrotas para Karl Williams e Tallison Teixeira, que derrubou seu recorde no UFC para 4-5 com um sem-contest. O irmão de Junior Tafa derrotou três homens seguidos com nocautes da primeira rodada antes de sua derrapagem atual.

Diniz (8-1) ganhou uma decisão sobre Williams e terminou Austen Lane no UFC antes de intervir em pouco tempo para perder via parada de Doctor para Marcin Tybura em novembro passado. Ele estava programado para enfrentar Vitor Petrino em março, mas o colega brasileiro se retirou devido a lesão.

Mike Heck contribuiu para este relatório.