UFC Kansas City Live Blog: Anthony Smith vs. Zhang Mingyang

Este é o blog ao vivo do UFC Kansas City para Anthony Smith vs. Zhang Mingyang, o evento de co-principal dos pesos pesados ​​no sábado no T-Mobile Center.

Sábado será a 25ª caminhada de Smith até o octógono, e também o último. Um desafiante de título de peso pesado, Smith, é um item básico do UFC desde 2016, mas com apenas 2-5 nas sete últimos lutas, Smith está pronto para seguir para a próxima fase de sua carreira. “Lionheart” não tem intenção de levar o caminho fácil, enquanto ele defende seu ranking número 15 contra um candidato assustador em sua luta final.

Carlos Prates pode ter roubado o show dos estreantes do UFC em 2024, mas Zhang não fez meio mal. O Estrada para o UFC O produto lutou duas vezes no ano passado, ganhando nocautes da primeira rodada tanto tempo e levando para casa um extra de US $ 50.000 pelo desempenho da noite também. “Mountain Tiger” parece fazer três a três no octógono e se mudar para o ranking de 205 libras no sábado.

Confira o blog ao vivo para Anthony Smith vs. Zhang Mingyang abaixo.

