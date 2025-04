UFC Kansas City Live Blog: Ian Machado Garry vs. Carlos Prates

Este é o blog ao vivo do UFC Kansas City para Ian Machado Garry vs. Carlos Prates, o evento principal dos médios no sábado no T-Mobile Center.

Atualmente, o número 7 no ranking do UFC Welterweight, Garry está saindo da primeira perda de sua carreira, mas talvez o desempenho mais significativo. Em dezembro, Garry interveio em pouco tempo contra Shavkat Rakhmonov no UFC 310 e perdeu uma decisão altamente competitiva para o talento invicto. Desta vez, Garry espera conseguir a vitória enquanto assume outra perspectiva crescente com toneladas de calor atrás dele, e o faz em relatórios relativamente curtos.

O vencedor fugitivo do MMA Fighting 2024 Rookie of the Year Award, Prates conquistou quatro vitórias em seu ano de estréia com o UFC, tudo por paralisação e todos eles ganhando o desempenho das honras da noite. Prates parece adicionar mais um à sua impressionante corrida, e espero que este coloque o lutador dos nerds de luta à beira de uma foto do título.

Confira o blog ao vivo para Ian Machado Garry vs. Carlos Prates abaixo.

