UFC Kansas City Post-luta Show: Reação a Ian Machado Garry sobrevivendo ao tardio da luta final de Anthony Smith

Ian Machado Garry parecia estar navegando para uma vitória impecável no evento principal do UFC Kansas City por quase 18 minutos, mas Carlos Prates mudou as coisas em grande escala – quase terminando Garry no quinto. No final, Garry volta à coluna da vitória e agora é o lutador de backup da luta pelo título dos médios no UFC 315.

Após o evento Fight Night de sábado, Mike Heck e Jed Meshew, de MMA Fighting, reagem à vitória de Garry, sendo nomeado The Backup Fighter de Dana White, e as ações da Prates após sua primeira perda promocional. Além disso, eles discutem a perda de parada da primeira rodada de Anthony Smith em sua luta final contra Zhang Mingyang no evento de co-principal, o nocaute de Randy Brown do ano e outros momentos notáveis ​​do retorno do UFC a Kansas City.

