UFC Mailbag: Existe algum interesse em Brandon Moreno vs. Alexandre Pantoja 4?

UFC México está nos livros e Brandon Moreno ainda está no meio da foto do título do peso mosca.

No sábado passado, Moreno finalmente conseguiu sua primeira vitória na Cidade do México, despachando Steve Erceg via decisão unânime de permanecer na busca pelo título a 125 libras. Para onde vai Moreno a partir daqui? E quanto a Erceg e o resto do cartão? Vamos mergulhar em suas perguntas esta semana.

Brandon Moreno

Brandon Moreno, 31 anos, claramente ainda um dos três melhores pesos -moscas do planeta, venceu o campeão da última vez … o que o UFC faz com esse cara ??? – Alexander K Lee (@alexanderklee) 1 de abril de 2025

“Brandon Moreno, 31 anos, claramente ainda um dos três melhores pesos -moscas do planeta, venceu o campeão da última vez … o que o UFC faz com esse cara ???”

Honestamente, não faço ideia.

Moreno parecia bem no sábado, entregando a Erceg sua terceira derrota consecutiva e movendo sua própria série de vitórias para duas, mas o que exatamente isso significa? Eu sei que Moreno pediu outra rachadura no Pantoja, mas, francamente, não acho que isso esteja acontecendo. Não vou dizer que é um não definitivo – UFC 320 sendo Noche UFC e no México significa que algo é possível – mas neste momento ficaria bastante surpreso.

Existem dois grandes problemas com um título de Moreno. Primeiro, ele está 0-3 contra o pantoja. Eu sei que duas dessas lutas foram uma vida atrás, mas 0-3 ainda é 0-3. Moreno precisará ser inegável para fazer outra corrida no campeão agora e, francamente, ele não é isso. Algumas pessoas podem não gostar da decisão, mas Brandon Royval venceu Moreno não faz muito tempo, então ele deve estar à frente na fila. Mais importante, Manel Kape parece ser o próximo homem para Pantoja ainda este ano.

Mas e se ele não for? E se houver uma terceira opção em que ninguém esteja pensando? E se o pantoja se mover?

No momento, Pantoja essencialmente limpou 125. Ele tem várias vitórias sobre o cara número 1 e 2 e vence os caras nº 4 e 6 que provavelmente são os mais óbvios que os desafiantes do título. O que mais há para fazer? Especialmente agora que seu amigo e parceiro de treinamento Kyoji Horiguchi está retornando ao UFC. As pessoas estão falando sobre elas brigando, e talvez ficassem isso, ou talvez Pantoja atira em algo maior.

Eu acho que vamos ver o pantoja enfrentar Manel Kape nos próximos meses e depois ele se move para 135 para desafiar Merab Dvalishvili, que também tem uma escassez de novos desafiadores de título disponíveis. Isso abre a porta para o UFC ter Moreno e Royval lutar por um título interino no UFC 320 em setembro.

Steve Erceg, também conhecido como “Vinnie Cigs”

É hora de todos reconhecer que Vinnie Ciggs é um bom lutador, mas não é ótimo? Podemos voltar a dar a ele partidas divertidas na faixa de 10 a 30? Ele foi jogado no fundo do poço e perdeu apenas contra a elite, por que não devolver 4/5 brigas no alcance vencedor. – Jordan van Wyck (@Vanvanwyck1) 30 de março de 2025

“É hora de todos reconhecer que Vinnie Ciggs é um bom lutador, mas não é ótimo? Podemos voltar a dar a ele partidas divertidas na faixa de 10 a 30? Ele foi lançado no fundo do poço e perdeu apenas a elite, por que não devolver a ele 4/5 lutas na faixa de vencedores.”

Não. De maneira alguma. Erceg é vítima de seu próprio sucesso e não devemos atracá -lo por isso.

Sim, Steve Erceg está agora em uma sequência de três lutas. Mas essas perdas foram contra três dos cinco melhores lutadores da categoria de peso e vieram em suas lutas 4, 5 e 6 do UFC, respectivamente. Isso não é um sinal de que Erceg está no meio, é um sinal de que ele é muito bom.

O ERCEG tem 29 anos e é um lutador profissional há nove anos. Quando ele assinou com o UFC, ele nunca deveria chegar tão longe tão rápido. Em vez disso, ele foi abatido na hierarquia porque houve uma abertura e você não recusa essas oportunidades. E enquanto ele perdeu para Pantoja, ele fez um bom show dele. Lutadores “bons, mas não ótimos” não dão um dos melhores lutadores de libra por libra do mundo tudo o que eles podem lidar por 25 minutos.

Tocar Erceg por essas perdas é como bater em LeBron James por perder nas finais. O homem chegou às finais por oito temporadas consecutivas. Isso é banana! O que o ERCEG realizou não é tão legal, mas ainda é impressionante e deve ser elogiado.

Dito isto, um passo de volta seria bem -vindo.

Steve Erceg continuou

O que o UFC faz com o Vinnie Cigs a seguir? Ele perdeu três consecutivas, mas é contra os três melhores pesos de mosca da lista. – Adam Hutchison (@adamhutchison8) 30 de março de 2025

“O que o UFC faz com Vinnie Cigs a seguir? Ele perdeu três seguidas, mas é contra os três melhores pesos -moscas da lista.”

Como mencionado acima, um passo para trás parece apropriado neste momento. Eu acho que o ERCEG poderia ter muito sucesso contra outros caras entre os 10 primeiros, mas também tenho a opinião de que as pessoas entre os 15 melhores precisam defender sua posição contra o aumento do talento para dar a todos um bom agitação ao romper. O peso do mosca tem uma tonelada de talento jovem e promissor e Erceg deve ter que manter a linha contra um deles.

Pessoalmente, eu gostaria de ver Joshua Van ou Ramazan Temirov ter a oportunidade de tirar o lugar de Erceg dele.

Manuel Torres

Manuel Torres é um futuro campeão? – Daniel Pompilio (@elpompilio) 30 de março de 2025

“Manuel Torres é um futuro campeão?”

Do meu coração, talvez. Mas não, não do UFC.

Se você não viu, Torres quase matou Drew Dober no sábado (com uma assistência do árbitro Mike Beltran). A vitória mudou Torres para 4-1 na promoção e deixou as pessoas realmente empolgadas, mas elas deveriam bombear os intervalos.

Torres é inegavelmente divertido (ele ganhou um bônus de desempenho em cada uma de suas vitórias e Ignacio Bahamondes obteve um na única perda de Torres), mas ele não está exatamente batendo no mundo. Drew Dober é um ótimo lutador de ação, mas ele está do lado mais cinzento de cozido neste momento. Além disso, Torres tem 30 anos e leve é ​​uma divisão impossível de subir nas fileiras. Ele é simplesmente velho demais para chegar ao cinto, se pudesse em primeiro lugar.

Mas isso não significa que não podemos amar “El Loco” e devemos. Caras como Torres são um bom tempo garantido toda vez que lutam e, com uma colheita de talentos semelhantes ao seu redor-Bahamondes, Benoit Saint-Denis, Joel Alvarez, Mauricio Ruffy-deveríamos estar olhando para alguns confrontos muito bons aos 155 anos nos próximos anos.

Ronaldo Rodriguez

Você acha que o garoto preguiçoso foi verificado por fraude? – Bran (@bliinnnn) 30 de março de 2025

“Você acha que o garoto preguiçoso checou a fraude?”

Não, mas isso é principalmente porque eu nunca estive muito no topo de Rodriguez em primeiro lugar.

“Lazy Boy” não era um lutador em que eu estava massivamente alto quando a promoção o assinou por razões que se mostraram no sábado. Ele não tem o melhor QI da luta e, embora obviamente tenha algum talento, não é sobrenatural. Adicione o peso Miss e o UFC México foi um desastre para Rodriguez.

Agora, Rodriguez tem apenas 25 anos e é massivamente popular, o que ajuda sua perspectiva de longo prazo. Se ele puder se concentrar e perfurar, talvez o “garoto preguiçoso” se torne algo a 125 libras. Mas é melhor ele se apressar.

O peso do mosca está melhorando a cada dia e há uma enorme colheita de 125’ers super jovens e talentosos que já estão em ascensão e à frente de onde Rodriguez está.

Grandes nomes de todos os tempos

Quem você acha que estão prestes a ser nomes de todos os tempos? Outra boa execução do UFC faz de Kyoji um dos 40 lutadores de todos os tempos? Chegar a 3 defesas do título torna o Merab Top 25? O Islã está a duas vitórias de estar no Convo de Goat? – Dylan Barth (@dylaneb11) 30 de março de 2025

“Quem você acha que estão prestes a ser grandes nomes de todos os tempos? Outra boa corrida do UFC faz de Kyoji um dos 40 melhores caças de todos os tempos? Chegar às três defesas do título torna o Merab Top 25? O Islã Makhachev está a duas vitórias de estar na confe-cabra?”

Eu acho que ver os combatentes como todos os tempos é uma maneira muito melhor de olhar as coisas do que debater o status de cabra, então eu realmente gosto dessa pergunta.

Primeiro, vamos esclarecer isso: o Islã Makhachev já está na conversa de cabra. Ele é sem dúvida o maior peso leve de todos os tempos e o peso leve é ​​a melhor divisão, então ele está na discussão. Mais duas defesas de título o fazem inegavelmente a cabra leve e realmente na convocação.

Agora, para o outro assunto: se eu se sentar e listá -lo, o grande clube de todos os tempos provavelmente tem entre 25 e 50 membros. E pela minha estimativa, atualmente existem 11 lutadores ativos que se qualificam (12 se você contar Jon Jones) – Makhachev, Alexandre Pantoja, José Aldo, Alexander Volkanovski, Max Holloway, Charles Oliveira, Kamaru Usman, Israel Adesanya, Alex Pereirara, Zhangira, Weilili, Usrael Adesanya, Alex Preiraira, Zhangira. Você poderia defender alguns outros (Dustin Poirier, Justin Gaethje e Rose Namajunas são considerações razoáveis), mas esses são os que não podem ser negados neste momento. Mas eles podem ter mais alguns que se juntam a eles em breve.

Se eu estivesse apostando dinheiro, apostaria que, antes que suas carreiras fossem feitas, Merab Dvalishvili, Ilia Topuria, Dricus du Plessis e Tom Aspinall encontram seu caminho no clube ATG. E é claro que existem muitos outros lutadores que podem chegar lá, mas é simplesmente muito cedo para contar.

Obrigado pela leitura e obrigado a todos que enviaram tweets (xs?)! Você tem alguma pergunta ardente sobre as coisas pelo menos um pouco relacionadas ao combate a esportes? Então você está com sorte porque pode enviar seus tweets para mim, @JedkmeShewe eu responderei a todos os bons! Não importa se eles são tópicos ou insanos, desde que sejam bons. Mais uma vez obrigado, e vejo vocês na próxima semana.