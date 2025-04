UFC Vegas 105 Bônus: Rhys McKee recebe US $ 50 mil depois de finalmente ganhar o UFC Win

A primeira vitória do Rhys McKee no UFC foi muito tempo e foi ainda mais doce com um bônus de US $ 50.000.

Em sua segunda corrida e quinta luta com a promoção, McKee finalmente marcou uma na coluna da vitória com um nocaute de parada de Doctor da primeira rodada de Daniel Frunza no UFC Vegas 105. Foi um momento catártico para McKee, que ficou 0-2 dentro do octógono em 2020 antes de se separar com a promoção. Ele voltou em 2023 e perdeu mais duas lutas antes de derrotar Funza no sábado.

Por seus esforços, McKee recebeu sua primeira apresentação no UFC do bônus da noite, assim como Dione Barbosa e Chang Ho Lee.

Barbosa coletou US $ 50.000 extras com uma performance dominante contra Diana Belbita, que terminou com Barbosa forçando Belbita a explorar um estrangulamento de braço-triângulo. A vitória melhorou o recorde do UFC de Barbosa para 2-1.

Lee estava fazendo sua estréia no UFC apropriada depois de vencer um torneio de caminho para o UFC para obter um contrato. Ele também usou a luta para colocar uma batida unilateral contra Coraviosos Romious. Foi uma maneira de o tráfego por mais de oito minutos antes de Lee ter marcado um acabamento no TKO no final da segunda rodada.

Sem luta da noite, foram concedidos quatro bônus de desempenho dos bônus da noite, com o outro indo ao veterano Ode Osbourne.

Osbourne guardou a recente série de concorrentes assinando Luis Gurule com greves na segunda rodada e continuou recebendo seu primeiro bônus desde junho de 2022.