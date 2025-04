UFC Vegas 105 Live Blog: Josh Emmett vs. Lerone Murphy

Este é o blog ao vivo do UFC Vegas 105 para Josh Emmett vs. Lerone Murphy, o evento principal de penas para o cartão de noite de sábado no UFC Apex em Las Vegas.

Emmett retorna à ação pela primeira vez em 16 meses. Em sua aparição mais recente, o título interino do passado Challenger entregou um dos nocautes mais brutais da história do UFC contra Bryce Mitchell no UFC 296 em dezembro de 2023. A vitória quebrou uma sequência de dois lutas após as derrotas para Yair Rodriguez e Ilia Topuria. O lutador masculino da equipe Alpha está pronto para fazer sua 15ª caminhada até o octógono.

Murphy não provou derrota durante sua carreira profissional de 16 lutas, que inclui uma corrida de 7-0-1 no UFC até agora. “The Miracle”, que compete em sua segunda atração principal do UFC, está saindo de uma vitória de decisão sobre Dan Ige no UFC 308 em outubro passado. Cinco meses antes, Murphy fez uma partida exibida em uma vitória de decisão desigual contra Edson Barboza no UFC Vegas 92 em sua primeira atração principal do UFC.

Confira o blog ao vivo do UFC Vegas 105 abaixo.

