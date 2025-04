UFC Vegas 105 pós-luta show: reação à vitória do evento principal de Lerone Murphy sobre Josh Emmett

Lerone Murphy permanece invicto após sua vitória de decisão sobre Josh Emmett no evento principal do UFC Vegas 105. Embora não tenha sido a performance mais emocionante, foi um passo contínuo para “The Miracle”, enquanto ele olha um dos 5 melhores oponentes a seguir. Ele vai conseguir?

Após o cartão de noite de sábado no ápice, Mike Heck e José Youngs, do MMA Fighting, reagem ao evento, juntamente com o desempenho de Murphy em geral, que tipo de oponente ele poderá a seguir, e se ele puder levar o caminho de Leon Edwards-ish em direção a um título. Além disso, eles reagem aos vencedores do bônus, o cartão em geral, um pedaço da base de fãs exigindo mais do UFC em geral, a estréia do Octagon de Torrez Finney e o scorecard selvagem anexado à sua vitória de decisão dividida e muito mais.

Assista ao show pós-luta do UFC Vegas 105 acima, ou uma versão somente em áudio do show também pode ser transmitida abaixo e em podcasts da Apple, Podcasts do Google, Spotify ou onde mais você receber seus pods.