UFC Vegas 105 Preview Show: O que Josh Emmett e Lerone Murphy estão lutando?

O UFC está voltando para casa.

Neste sábado, o UFC retorna ao ápice mais poderoso do mundo para o UFC Vegas 105. No evento principal, o ex -desafiante do título de penas interino Josh Emmett enfrenta Lerone Murphy em uma batalha dos 15 principais pesos. Emmett pode manter seu lugar na foto do título de 145 libras ou Murphy pode dar o salto para as fileiras de verdadeiros candidatos?

Antes do cartão de luta deste fim de semana, Mike Heck e Jed Meshew, do MMA Fighting, visualizam o UFC Vegas 105 e a atração principal. Além disso, eles avaliarão o evento de conclusão entre Pat Sabatini e Joanderson Brito, discutirá quais perspectivas têm seu interesse neste fim de semana, os melhores pontos brilhantes do undercard e muito mais.

