UFC Vegas 105 Resultados: Emmett vs. Murphy

O MMA Fighting possui resultados do UFC Vegas 105 para o cartão de luta Emmett vs. Murphy, um blog ao vivo do evento principal e mais do UFC Apex em Las Vegas na noite de sábado.

No evento principal, Josh Emmett e Lerone Murphy Clash em um concurso de penas. Emmett venceu três de suas últimas cinco lutas, enquanto Murphy sofreu um recorde de 15-0-1 em sua carreira profissional.

Pat Sabatini e Joanderson Brito também lutam contra uma luta de penas no penúltimo concurso da noite.

Confira os resultados do UFC Vegas 105 abaixo.

Cartão principal (ESPN/ESPN+ às 21:00 ET)

Josh Emmett vs. Lerone Murphy

Patbatini vs. Joanderson Brito

Cortavious Romious vs. Chang Ho Lee

Brad Tavares vs. Gerald Meerschaert

Ode Osbourne vs. Luis Gurule

Torrez Finney vs. Robert Valentin

Cartão preliminar (ESPN/ESPN+ às 18:00 ET)

Diana Belbita vs. Dione Barbosa

Rhys McKee vs. Daniel Funza

Loma Lookboonmee vs. Istela Nunes

Victor Henry vs. Pedro Falcao

Martin Buday vs. Urano Satybaldiev

Vanessa Demopoulos vs. Talita Alencar