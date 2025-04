Um Trump frustrado concede em particular que o fim da guerra da Ucrânia tem sido mais difícil do que ele pensava

CNN

Cinco dias antes de seu centésimo dia no cargo – e 93 dias desde que seu próprio prazo passou para resolver o conflito na Ucrânia – o presidente Donald Trump está frustrado seus esforços para intermediar um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia até agora ficou aquém, e disseram aos adventores que a medição de um acordo tem sido mais difícil do que ele antecipou, as fontes familiarizadas com os discussões.

Nos bastidores, ele freqüentemente levanta o quanto o presidente russo Vladimir Putin e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se odeiam, disse uma das fontes – um fato não surpreendente, mas um presidente argumenta complica ainda mais negociações.

Na quinta -feira, sua agitação ferveu quando a Rússia lançou seu pior ataque a Kiev desde o verão passado, matando pelo menos 12 pessoas. O ataque, disse Trump, ocorreu em um momento inoportuno: assim como ele acredita que está prestes a garantir um acordo, que ele disse aos assessores que deseja no seu 100º aniversário.

“Eu não gostei ontem à noite”, disse Trump a repórteres no Salão Oval, onde estava se encontrando com o primeiro -ministro da Noruega. “Eu não estava feliz com isso, e estamos no meio de falar em paz, e mísseis foram demitidos, e não fiquei feliz com isso.”

Foi um raro momento de crítica direcionado à Rússia de um presidente cuja ira ao longo de seu tempo de volta ao cargo foi destinada principalmente aos ucranianos.

A troca iluminou uma sensação crescente de exasperação entre o presidente e seus conselheiros, com sua incapacidade de montar uma campanha de pressão bem -sucedida contra Putin para acabar com a guerra. Trump se acumulou por sugestão de um repórter de que ele não havia aplicado pressão ao líder russo.

“Você não sabe que pressão estou colocando na Rússia”, Trump estalou. “Estamos colocando muita pressão sobre a Rússia, e a Rússia sabe disso.”

Trump então argumentou que “são necessários dois para o Tango, e você deve fazer com que a Ucrânia queira fazer um acordo também”.

Moscou, ele disse, já fez uma concessão substancial ao não “levar o país inteiro”.

“Parar a guerra”, disse ele, é uma “grande concessão”.

No início do dia, ele se dirigiu ao presidente da Rússia diretamente na verdade social, escrevendo: “Vladimir, pare!” – Um apelo incomumente pessoal para convencer Putin a interromper o bombardeio aéreo.

“Não é necessário”, lamentou Trump, “e um momento muito ruim”.

Ainda assim, o raro lampejo de raiva em relação a Putin empalideceu em escala e escopo às críticas sustentadas de Trump à Zelensky, da Ucrânia, a quem ele acusou nesta semana de prolongar a guerra em seu próprio país por não concordar com um plano de paz dos EUA que concederia à Rússia a maior parte do território que aproveitou. Alguns aliados dos EUA estão altamente alarmados com essa estrutura, informou a CNN na quinta -feira, citando várias fontes diplomáticas.

A mensagem de mídia social de Trump para Putin totalizou 30 palavras; Seu despacho um dia antes direcionado a Zelensky era de 259.

Enquanto Trump disse novamente na quinta -feira que “não tinha lealdade” aos líderes de ambos os lados do conflito, essa pergunta está no centro do caminho a seguir para o governo ao entrar nos próximos 100 dias. Mas por uma das primeiras vezes, ele sinalizou um prazo para sua paciência.

Questionado sobre o que ele faria se Putin continuasse disparando bombas na Ucrânia, Trump disse: “Prefiro responder a essa pergunta em uma semana. Quero ver se podemos ter um acordo. Não há motivo para responder agora, mas não ficarei feliz, deixe -me colocar dessa maneira”.

Dentro do Salão Oval, o primeiro -ministro norueguês Jonas Gahr Store havia trazido ao longo de seu ministro das Finanças, Jens Stoltenberg, que serviu como secretário -geral da OTAN durante o primeiro mandato de Trump.

Stoltenberg encontrou sucesso naquele período convencendo Trump da importância da Aliança de Defesa e evitou uma retirada dos EUA do bloco, ganhando uma reputação como um “sussurro de Trump” quando se tratava de questões de defesa européia.

Trump na quinta -feira parecia se lembrar dele com carinho, chamando -o de “tremendo”.

Uma hora depois que os noruegueses saíram da garagem da Casa Branca, no entanto, as autoridades se saíram melhor: o chefe da OTAN, Mark Rutte, chegou para seu próprio encontro com Trump, não se fala originalmente da programação do presidente.

A sessão se concentrou principalmente no planejamento da cúpula de verão da OTAN em Haia, que algumas autoridades européias temiam que Trump pudesse pular como sua inimizade para a Aliança de Defesa Festers.

Mas Rutte também disse a repórteres na Ucrânia da Casa Branca. Depois que Trump insistiu no início do dia que Putin ainda queria alcançar a paz, Rutte parecia decididamente menos certo.

“Trabalhei com ele por quatro anos entre 2010 e 2014”, disse Rutte, descrevendo o período em que atuou como primeiro -ministro da Holanda. “Parei de tentar ler sua mente.”

Rutte continuou argumentando que os aliados europeus dos EUA estão unidos em sua opinião de a Rússia ser uma “ameaça de longo prazo”.

“Todos concordamos, na OTAN, que a Rússia é a ameaça de longo prazo ao território da OTAN, a todo o território euro-atlântico”, disse Rutte a repórteres.

O secretário da OTAN disse que “algo está sobre a mesa para a Rússia” em termos de um acordo de paz com a Ucrânia, mas ele argumentou que cabe à Rússia dobrar.

“Os ucranianos estão realmente jogando bola, e acho que a bola está claramente na corte russa agora.”