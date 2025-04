Uma coisa em que a Suprema Corte moderna pode concordar é discordar sobre a religião

CNN

As alianças entre os nove juízes da Suprema Corte podem mudar para frente e para trás, como em casos recentes sobre a deportação em massa do presidente Donald Trump de migrantes. Mas a religião é diferente.

O conflito irreconciliável fundamental na Suprema Corte de hoje foi exposto durante um intenso drama de tribunal na terça -feira sobre livros sobre gênero e sexualidade nas escolas primárias.

A divisão ideológica aguda por 6-3 surgiu como os juízes consideraram se os pais têm o direito de retirar seus filhos de certas classes de leitura com base em crenças religiosas.

Os ânimos brilhavam durante a sessão incomumente longa de duas horas e meia. A harmonia pessoal que os juízes tentam mostrar do banco evaporado. As emoções eram cruas e os juízes individuais revelaram as apostas pessoais.

O juiz Brett Kavanaugh-descrevendo-se como um “residente ao longo da vida” do Condado de Montgomery, Maryland, onde a disputa da escola pública se originou-disse: “Maryland foi fundada em liberdade religiosa e tolerância religiosa, um refúgio para católicos que escapam perseguição na Inglaterra que remontam a 1649.”

“E acho que estou surpreso”, disse ele a Alan Schoenfeld, advogado do conselho escolar, “dado que isso é, você sabe, essa é a colina que vamos morrer, em termos de não respeitar a liberdade religiosa, dada essa história”. (Kavanaugh e seus filhos frequentaram escolas particulares.)

A juíza conservadora Amy Coney Barrett também expressou simpatia pelos pais que se opuseram a uma prática do conselho escolar que não ofereceu oportunidade para os pais impedirem seus filhos pequenos dos materiais LGBTQ.

“Não entendo (os pais) argumentando que havia uma objeção a ter aprendido respeito e bondade com aqueles que têm crenças diferentes”, disse Barrett. Em vez disso, ela disse, voltando -se para como as crianças podem ser influenciadas: “Eu as entendi mais focadas em coisas como, você sabe, isso é uma instrução para o professor: ‘Se um aluno observa que uma garota só pode gostar de meninos porque é uma garota, o conselho sugeriu que o professor interrompe o aluno ou pensando, dizendo algo como: Na verdade, pessoas de qualquer ser que se fossem o que quer que se quisesse.

Barrett, que às vezes ficou do lado dos três liberais, por exemplo, em disputas sobre os procedimentos judiciais adequados, manifestou pouca equívoco aqui.

“Não se trata de livros na prateleira. Não se trata de livros na biblioteca”, observou ela a Eric Baxter, advogado dos pais. “Trata -se de ler os livros com o texto que comunica as idéias que são contrárias às crenças religiosas sinceramente de seus clientes.”

As cepas entre o lado direito e esquerdo do banco eram especialmente evidentes quando o juiz conservador Samuel Alito e a justiça liberal Sonia Sotomayor brigaram sobre o conteúdo de um livro intitulado “Casamento do tio Bobby”.

Em 2015, quando a Suprema Corte declarou um direito constitucional ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, Sotomayor votou com a maioria e Alito discordou. Alito deixou claro desde então que acredita que os conservadores religiosos enfrentam envergonhação pública se se opuseram ao casamento gay.

No ano passado, ele se referiu ao caso “o perigo que eu previ em Obergefell v. Hodges … que os americanos que não escondem sua adesão às crenças religiosas tradicionais sobre conduta homossexual serão” rotuladas como fanáticas e tratadas como tal “pelo governo”.

Na terça -feira, Alito disse sobre o “casamento do tio Bobby”, “Eu não acho que alguém possa ler isso e dizer, bem, isso está apenas dizendo às crianças que há ocasiões em que os homens se casam com outros homens, que o tio Bobby se casa com seu namorado, que não tem reservas. uma mensagem moral clara. ”

“Espere um minuto”, interrompeu Sotomayor.

“Posso terminar, por favor?” Alito respondeu.

Eventualmente, Sotomayor invadiu o Q-O e A para insistir: “O personagem infantil não estava se opor ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ela estava se opondo ao fato de que o casamento afastaria seu tio de passar mais tempo com ela”.

Esse debate refletiu o padrão nos casos de religião nos últimos anos, principalmente desde que a supermaijoridade de seis justiça se formou e beneficiou ainda mais os conservadores religiosos.

Os pais desafiando o Conselho Escolar do Condado de Montgomery no caso de Mahmoud v. Taylor Afirme que, sob a garantia de exercício livre, os pais têm o direito de serem notificados e retirar seus filhos das instruções que interferem em seu desenvolvimento religioso.

O Conselho Escolar do Condado de Montgomery minimizou o número de livros em questão dizendo que eles envolvem “um punhado de livros de histórias com personagens LGBTQ para representar melhor todas as famílias do Condado de Montgomery”. Ele disse que os professores não podiam pressionar os alunos em suas opiniões religiosas. O conselho escolar disse que nos documentos judiciais que permitir que as crianças optem por não participar das sessões do livro de histórias seriam “desagradáveismente perturbadoras”.

O que as crianças de cinco anos podem entender?



O juiz John Roberts parecia menos interessado em como uma opção de exclusão poderia funcionar e mais interessada em como as crianças pequenas podem ser impressionáveis. Ele desafiou um argumento do conselho escolar de que os alunos não precisam cumprir o que está sendo apresentado nos livros.

“Esse é um conceito realista quando você está falando de uma criança de cinco anos?” Ele perguntou a Schoenfeld. Ele sugeriu que crianças pequenas colocassem grandes ações no que os professores dizem e poderiam aceitar suas opiniões sobre os ensinamentos religiosos dos pais.

Um estudante do ensino médio pode desafiar um conceito na sala de aula, Roberts disse: “Mas não tenho certeza se o mesmo fator de qualificação se aplica quando você está falando sobre crianças de cinco anos”.

Por outro lado, os juízes liberais Sotomayor, Elena Kagan e Ketanji Brown Jackson expressaram preocupação em criar uma regra clara para a sala de aula que não provocaria novas objeções parentais.

“Depois que dizemos algo como o que você está nos pedindo para dizer”, disse Kagan à Baxter, “será como, você sabe, opt-out para todos”.

Sotomayor levantou a Baxter que, se o conselho escolar perder, as reivindicações religiosas poderiam surgir sobre materiais que tocam no casamento inter -religioso ou inter -racial ou mesmo mulheres que trabalham fora de casa.

“Você vê mulheres neste tribunal em cargos de trabalho fora de casa …”, disse Sotomayor. “Então me diga onde você vai desenhar a linha?”