Uma guerra comercial EUA-China pode ser catastrófica. Qual é a estratégia de fim de jogo de Trump?

A guerra comercial de rápido residência entre os Estados Unidos e a China-os principais poderes geopolíticos do planeta, cujas economias estão intrinsecamente entrelaçadas-ameaça causar graves danos nas duas nações e enviará ondas de choque em todo o mundo.

Desde que o presidente Donald Trump lançou esse cataclismo em potencial, é justo perguntar se ele tem uma estratégia e como ele vê o final do jogo.

Como sempre, Trump está improvisando. Sua deslumbrante escalada em tarifas na China nesta semana não seguiu nenhuma fórmula significativa. Ele está agindo, como sempre faz, como um tubarão imobiliário, elevando as apostas para níveis intoleráveis ​​para buscar alavancagem. É a mais recente manifestação da “teoria do louco”, pela qual Trump evoca o mais extremo das circunstâncias para tentar assustar seus oponentes.

Talvez funcione e a China, não ansiosa para destruir uma economia que não atenda mais a números de crescimento impressionantes, irá para a mesa. Muitos especialistas da China acreditam que Pequim não quer ir ao bumbum mais do que Trump.

Mas os riscos são enormes.

“Agora estamos em uma enorme guerra (comércio) com a China, e as tarifas que foram impostas à China são o que eu chamaria de proibitivo”, disse a ex -secretária do Tesouro Janet Yellen ao Zain Asher e Bianna Golodryga na CNN International na quinta -feira. “Eles vão resultar em enormes impactos nos Estados Unidos e na economia global. Ninguém sabe para onde essas políticas estão indo”.

As táticas de Trump assumem que a ameaça de conseqüências maciças forçará a China a negociações-como aconteceu em seu primeiro mandato quando os dois lados chegaram a um acordo comercial que nunca foi totalmente implementado mesmo antes de a pandemia covid-19 encerrar efetivamente as relações dos EUA com Pequim.

Mas a coagir a China pode sair pela culatra, dado seu vasto peso econômico e sua sensibilidade às ligações das potências ocidentais que ela vê como tentando impedir sua ascensão. É improvável que a população da China responda bem a ameaças após anos de formulação nacional de políticas e propaganda destinadas a substituir os Estados Unidos.

Depois de confirmar quinta -feira que ele havia levantado tarifas sobre importações chinesas para 145%, Trump insistiu que sua química pessoal com o presidente Xi Jinping seria decisiva. “Ele tem sido, em um verdadeiro sentido, é um amigo meu há um longo período de tempo”, disse ele em uma reunião de gabinete.

Trump costuma relembrar com carinho uma visita de Xi ao seu resort Mar-A-Lago durante seu primeiro mandato, quando os dois mastigaram “o mais bonito bolo de chocolate que você já viu” e ele informou seu convidado atordoado sobre ataques militares que acabara de pedir na Síria.

A diplomacia de bolos é improvável no segundo mandato de Trump.

Chumminess não é realmente o estilo de Xi. A China prefere as negociações a serem realizadas em uma cansativa diplomacia formal de nível inferior. As reuniões de líderes são altamente roteirizadas – longe do cenário de caras grandes se reunirem em uma sala e se debatendo que Trump prefere.

“O presidente Xi Jinping … não é um negociador. Seu papel não deve se envolver em uma negociação comercial; em vez disso, é o nível de trabalho, os burocratas, os funcionários negociam o acordo”, disse Zongyuan Zoe Liu, membro sênior dos estudos da China no Conselho de Relações Exteriores. “Nessa perspectiva, vejo alguns desafios logísticos de curto prazo, mesmo que a intenção de escalar ainda possa estar lá na China”.

Também não há chance de a China expor seu líder a uma sessão do escritório oval de rodas livres quando algo puder acontecer. Basta perguntar ao presidente ucraniano Volodymr Zelensky depois de se vestir no início deste ano. Ou o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu, que ficou surpreso nesta semana quando Trump disse que pode não levantar tarifas em um retorno ao Estado Judaico eliminando seu déficit comercial com os EUA.

Mas, à medida que a guerra comercial global evoluiu rapidamente nos últimos dias, o governo eclodiu uma nova idéia: use acordos comerciais com aliados para isolar e pressionar a China. Isso parece um tiro no escuro, no entanto, desde que o presidente alienou as nações de que ele precisaria disso, incluindo o Canadá e os da União Europeia. Os amigos da América decidiram que os EUA são um parceiro não confiável e terão que seguir seu próprio caminho.

Alayna Treene, da CNN, pediu a Trump que identificasse seu “final de jogo com a China” na quinta -feira. O presidente balançou a cabeça quando perguntado se ele estava esperando Xi piscar e não sabia dizer como ele resolveria o confronto. “Veja, durante anos, fomos roubados e aproveitados pela China e outros, com toda a justiça, mas … essa é a grande”, disse Trump.

Esta é uma atitude surpreendentemente blasé, dadas as ramificações de um conflito entre as maiores economias do mundo que poderiam ter consequências incalculáveis.

Por que uma guerra comercial entre os EUA e a China pode ser tão prejudicial



Uma razão pela qual uma guerra comercial entre os EUA e a China pode ser tão perturbadora é que as duas economias se tornaram tão entrelaçadas.

Anos de integração ajudaram os dois países. Os consumidores americanos desfrutaram de acesso barato a roupas, sapatos, eletrônicos como iPhones e outros bens de consumo, que aumentaram a qualidade de vida da classe média. A China usou o comércio dos EUA para expandir a fabricação e levantar dezenas de milhões de seu povo da pobreza. Os lucros foram bombeados para as indústrias de alta tecnologia e os crescentes militares da China.

Nos Estados Unidos, a desvantagem desse acordo tem sido que os bens baratos da China martelaram as indústrias americanas, da fabricação de siderúrgicas na faixa de ferrugem à fabricação de móveis na Carolina do Norte. E a lógica de longa data por trás da política da China dos EUA – de que o desenvolvimento econômico inevitavelmente afrouxaria o controle dos líderes comunistas de Pequim – não se dão à tona. A China Hawks em Washington agora argumenta que os EUA construíram efetivamente seu inimigo de superpotência do século XXI, com seu próprio vício em bens de consumo baratos.

Os analistas de política externa costumavam argumentar que a natureza enredada do relacionamento China-EUA forneceria um firewall contra o conflito militar. Mas agora a conversa é sobre dissociação, o processo de integração das economias americanas e chinesas-os dois poderes de ambos os lados da rivalidade geopolítica mais perigosa do mundo.

Se o comércio desaparecer entre os EUA e a China, as consequências serão dolorosas. O preço dos bens que formam uma parte vital da vida americana poderia disparar. Isso poderia alimentar a inflação, piorando a qualidade de vida por milhões e prejudicando a confiança do consumidor, o que, por sua vez, pode levar os EUA a uma recessão.

Na China, uma guerra comercial prolongada pode prejudicar particularmente pequenas empresas, que são o motor de sua economia. O desemprego pode aumentar, o que é sempre uma preocupação para uma nação obcecada em manter uma tampa na agitação. Os observadores ocidentais costumam esquecer que, embora o sistema autoritário da China suprime a dissidência, ele tem sua própria forma de política interna que seus líderes não podem ignorar.

Isso significa que uma guerra comercial entre os EUA e a China pode se tornar um teste cansativo, do qual a população pode sofrer a maior dor econômica.

A magnitude do potencial conflito faz com que os funcionários americanos estejam lançados para uma estratégia.

Há uma abordagem que aproveitaria a força americana e o poder global e que pode ter uma chance de aumentar a pressão sobre Pequim a agir sobre queixas consistentes dos EUA sobre acesso ao mercado, roubo de propriedade intelectual, espionagem industrial e outras questões.

Há apenas um problema: ele entraria em conflito com o mantra “America First” de Trump.

Em uma entrevista à Fox Business na quarta -feira, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, apontou que aliados dos EUA, como Japão, Coréia do Sul e Índia, em breve estariam em negociações comerciais com Washington, assim como o Vietnã. “Todo mundo está chegando à mesa, e basicamente a China está cercada”, disse ele. Bessent acrescentou que um tópico de negociações deve ser um objetivo conjunto: “Como fazemos com que a China reequilibre? Essa é a grande vitória aqui”.

Kevin Hassett, chefe do Conselho Econômico Nacional de Trump, disse na quinta-feira que a reunião do gabinete de Trump discutiria se os EUA deveriam fazer acordos comerciais com aliados para criar uma frente anti-China United. O poder da América tem sido multiplicado por seu sistema de aliança – uma vantagem importante que a China não gosta. Uma abordagem comum entre as nações comerciais da América do Norte e da Europa seria difícil para Pequim ignorar.

No entanto, tudo o que Trump fez desde que chegou ao Salão Oval foi projetado para destruir esse grupo de democracias com idéias semelhantes.

Várias vezes nesta semana, ele dissipou a União Europeia. “A UE tem sido muito difícil ao longo dos anos … Eu sempre digo que foi formado para realmente causar danos aos Estados Unidos no comércio”. De fato, a política dos EUA há anos-apesar de muitas disputas comerciais-tem sido apoiar uma forte UE como um bloco de prosperidade, unidade e democracia em um continente que foi o epicentro das guerras mais sangrentas da história humana.

O sentimento anti-europo feroz em outras partes da administração também pode ser um problema. O vice -presidente JD Vance revelou sua aversão ao continente no Fórum de Segurança de Munique e também em uma conversa em grupo de funcionários sobre ataques aéreos no Iêmen.

As provocações de Trump no hemisfério ocidental também podem frustrar qualquer frente anti-china conjunta.

Uma potência comercial da América do Norte unificada é vista há muito tempo como um potencial baluarte contra a China. Mas Trump ameaçou repetidamente anexar o Canadá e tem como alvo o México com algumas de suas tarifas mais difíceis.

Durante meses, políticos canadenses como o primeiro -ministro de Ontário, Doug Ford, pedem a Trump que se vincule ao Canadá para combater a China. “Sempre acreditamos na fortaleza da AM-Can, trabalhando juntos para fazer as duas nações mais fortes do mundo. É isso que queremos fazer”, disse Ford à Wolf Blitzer, da CNN, na quinta-feira.

Mas depois de semanas de ataques à soberania do Canadá, Trump tornou quase impossível para seus líderes cooperar com os EUA – especialmente durante a atual campanha eleitoral geral ao norte da fronteira. O novo primeiro -ministro Mark Carney alertou que o relacionamento tradicional de seu país com Washington terminou.

A idéia de construir uma cooperativa anti-China de poderes alidos pelos EUA não é nova. De fato, Trump já o fechou uma vez.

Em seu primeiro dia no cargo em seu primeiro mandato em 2017, Trump se retirou da Parceria Transpacífica, um grupo de 12 nações, incluindo aliados como México, Canadá, Japão e Austrália, além do Japão. O presidente também terminou as conversas com a Europa em uma parceria transatlântica de comércio e investimento que teria vinculado os dois maiores mercados do mundo.

Já pode ser tarde demais para mudar de curso.

“Os EUA agora são um parceiro incrivelmente não confiável para ninguém no mundo, e não sei como vamos voltar a ser confiáveis”, disse Jason Furman, que presidiu o Conselho de Consultores Econômicos do governo Obama, disse Isa na CNN International na quinta -feira.