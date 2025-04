United e City expuseram suas misérias em um pobre Derby de Manchester para o Premier

O clássico de Manchester entre o United e a cidade terminou sem gols em Old Traffordaté a data 31 do Premier League 2024-2025depois de uma reunião travada, Voo de futebol baixo E com poucas emoções. UM 0-0 que refletia qual foi o desenvolvimento do jogo: Muita disputa no meio e pouca clareza nas áreas. Revivelo Por Disney+ (Apenas para a América do Sul).

United e City Nenhuma vantagem foi levada em um novo Derby de Manchester para o Premier. AP

No Primeira metadeele City tinha mais a bola, mas não conseguiu transbordar a estrutura defensiva do Unitedbem parado e nutrido. Os de Guardiola procuraram pacientemente os poucos espaços disponíveis, mas quase não perturbaram Ona ​​com leilões distantes: uma foto de Foden, com os pés à esquerda, com 10 ‘que passou perto do bastão esquerdo e uma foto cruzada de Gündogan, aos 39’, que se largaram.

Garnacho, um dos melhores do Manchester United contra a cidade

Por outro lado, Unido. No primeiro minuto, Alejandro Garnacho transbordou e foi abatido por Ruben Days até a beira da área, em uma ação que ganhou o amarelo ao zagueiro português. O chute livre posterior foi mal executado por Bruno Fernandes.

O mais claro, de qualquer maneira, também foi para garnachomas ele duvidava definir um bom centro de Dalot e desperdiçou a chance. Foi um primeiro estágio sem surpresas, mais pensado para não perder do que procurar a vitória.

Na segunda parte, A cidade saiu com mais decisão E ele chegou à área rival em 48 ‘, embora Mazraoui tenha bloqueado o tiro de Foden a tempo. Aos 58 ‘, Guardiola tentou abrir o campo com a entrada de Doku em vez de Foden. Amorim respondeu com Mason Mount, que atrasou Bruno Fernandes, embora o inglês não tenha influenciado o jogo.

A oportunidade mais clara da festa foi para o United aos 76 ‘: Outra corrida Garnacho terminou em um centro de Dorgu que Zirkzee conectou -se à esquerda. Seu leilão forçou uma grande reação de Ederson para evitar o objetivo.

O jogo manteve seu tônico até o fim. Nem Bruno Fernandes nem Kevin de Bruyne, que interpretaram seu último derby com a cidade, conseguiram ser decisivos em um duelo sem criatividade ou desequilíbrio.

Com este resultado, Manchester City é 52 com 52 pontos E pode ser superado nesta segunda -feira se o Newcastle vencer, enquanto o United segue 13 ° com 38e já garantiu que esta será sua pior temporada no Premier. No dia seguinte, os de Guardiola receberão o Crystal Palace no sábado, 12, e os de Amorim visitarão Newcastle no domingo 13.