UnitedHealthcare Supprest Identificou, caneca disparada da reserva da prisão

Os policiais dizem que prenderam no campus da UnitedHealthcare em Mnesota acaba de ser identificado … e apenas TMZ tem seu tiro na caneca.

Reproduza o conteúdo do vídeo

A polícia do FBI e Minnetonka dizem que Wagner entrou em contato com o escritório de campo do FBI Minneapolis na segunda -feira de manhã e “as ameaças de violência de emissão direcionadas ao United Healthcare Facific se demandas específicas de DeMans não fossem atendidas”.