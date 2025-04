Val Kilmer não havia se levantado da cama em anos antes da morte

Val Kilmer A saúde da série se mereceu em série perto do fim de sua vida … deixando -o incapaz de sair da cama por anos antes de sua morte, o TMZ aprendeu.

Fontes familiares dizem ao TMZ … Val teve uma falta de energia relacionada ao tratamento do câncer-e, como um TUs, ele ficou na cama por um longo tempo.

Reproduza o conteúdo do vídeo

Enquanto ele estava livre de câncer, nos disseram que seu corpo simplesmente não podia continuar lutando no final … e, o corpo, o corpo foi desligado.

Segundo nossas fontes, Val era muito frágil perto do fim de sua vida … e, sua morte não foi repentina. Sua saúde diminuiu seriamente na semana passada, e seus amigos e familiares chegaram ao lado de Val no hospital nos dias anteriores à sua morte. Ele já havia sido hospitalizado no início deste ano.