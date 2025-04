Vancouver vs Miami: Possíveis alinhamentos semifinais da IDA

Inter Miami e Vancouver Whitecaps enfrentam o primeiro episódio da série para um ingresso para a final da competição. A equipe de Lionel Messi começa como favorita.

Vancouver e Inter Miami Eles são duas das quatro equipes restantes que competem por um ingresso para a final do Copa dos Campeões da CONCACAF. Ambos estão nas posições mais altas de suas respectivas conferências no MLS E o ‘fator’ Messi garante um duelo de muitas emoções.

Los Vancouver Whitecaps Eles lideram a competição pelo escudo dos apoiadores com o West Domain com 20 pontos e classificaram as semifinais após a eliminação Pumas No último minuto, que também girou dois torneios despachou as equipes mexicanas. Na temporada anterior, sua vítima foi Monterrey.

Por outro lado, os garzas de Fort Lauderdale estrelaram um retorno épico antes LAFTCem que Lionel Messi Ele se vestiu como um herói com um duplo. Ele Inter Miami Foi caracterizado por ser o oponente a vencer desde a chegada dos ’10’ argentinos e uma de suas grandes ambições é conquistar esse título, pois na edição de 2024 eles só chegaram até Quartas de final.

Inter visita a Whitecaps na primeira perna. Michael Miller/ISI Fotos/Getty Images

Vancouver Whitecaps vs Inter Miami, semifinais Copa dos Campeões da CONCACAF

Vancouver Whitecaps: Yohei Takaoka, edier Ocampo, Tristan Blackmon, Ranko Veselinović, Sebastian Berhalter, Andrés Cubas, Tate Johnson, Pedro Vite, Emmanuel Sabbi, Brian White Y Ali Ahmed.

Inter Miami: Óscar Ustari, Marcelo Weigandt, Maximiliano Falcón, Noah Allen, Jordi Alba, Sergio Busquets, Fernando Redondo, Tadeo Allende, Telasco Segovia, Lionel Messi (C) e Luis Suarez.

Quantas vezes Vancouver Whitecaps e Inter Miami enfrentam?

Na história dos confrontos, esses clubes só viram os rostos apenas uma vez antes desse compromisso e o fizeram no dia 15 do MLS da temporada anterior em 2024. Inter Ele obteve a vitória por uma pontuação de 1-2, então desta vez Vancouver Ele procurará combinar as condições na história.