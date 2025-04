Vaping: a Suprema Corte apóia as negações de produtos de vaping com sabor da FDA por enquanto

CNN

A Suprema Corte apoiou na quarta -feira uma série de decisões da Food and Drug Administration dos EUA para negar o acesso do mercado por produtos de vaping com sabor em uma rara vitória para os reguladores do governo que podem limitar o acesso a esses produtos em todo o país, embora os juízes tenham enviado o caso de volta a um tribunal de apelação para uma revisão posterior.

Embora seja uma vitória parcial para o FDA, permanece incerto se o governo do presidente Donald Trump mudará de marcha e liberará acesso aos produtos. Durante a campanha, Trump prometeu “salvar vaping”. As empresas vaping também têm direito a se inscrever no FDA para aprovação de seus produtos.

O juiz Samuel Alito escreveu a opinião para um tribunal unânime.

Em questão, foram uma série de negações da FDA durante o primeiro ano do governo Biden para produtos vaping que as autoridades disseram que são voltadas para menores com sabores como “Rink Lemonade”, “Rainbow Road” e “Jimmy the Juice Man Peachy Strawberry”.

Os defensores da saúde pública vêm alertando há anos sobre um aumento no vaping entre jovens americanos. O FDA relata que 19% dos estudantes do ensino médio e 4,7% dos estudantes do ensino médio foram vaprados em 2020 – uma participação muito mais alta do que os estudantes que fumavam.

Esta história está quebrando e será atualizada.