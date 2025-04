Várias agências federais dão aos funcionários outra chance de renunciar com pouco tempo para decidir

Resumo











Pelo menos seis agências federais estão oferecendo aos funcionários uma segunda chance de renunciar enquanto ainda recebem pagamento até setembro.

Os funcionários de agências, incluindo agricultura, defesa e transporte, têm tempo limitado para decidir.

O programa faz parte do esforço do governo Trump para reduzir a força de trabalho federal.

Os funcionários também não têm muito tempo para tomar uma decisão. Dependendo da agência, alguns devem decidir até 8 de abril, enquanto outros têm até 18 de abril.

Os departamentos de agricultura, habitação e desenvolvimento urbano, Defesa, energia e transporte, bem como a Administração de Serviços Gerais, reabriram o controverso programa de demissão diferida como parte do esforço do governo Trump para reduzir a força de trabalho federal. Ele vem quando as agências estão preparando reduções em larga escala em força, ou rifs.

O programa original foi oferecido a cerca de 2 milhões de funcionários federais, que tiveram que aceitar em meados de fevereiro. Aproximadamente 75.000 participantes se inscreveram. Os trabalhadores foram notificados sobre a oferta inicial em um email em massa do Escritório de Gerenciamento de Pessoas com a linha de assunto de “Fork in the Road”, a mesma linha de assunto que o bilionário Elon Musk usou ao abater funcionários no Twitter depois que ele a comprou.

Desta vez, as ofertas de email são provenientes das próprias agências.

O USDA está oferecendo o incentivo diferido de demissão a funcionários permanentes e a termo, incluindo os que estão em status de estágio, embora observe que nem todas as posições serão elegíveis para participar.

A agência alertou em um email para a equipe que está reduzindo o tamanho da força de trabalho; realocar os funcionários para longe da área metropolitana de Washington, DC; eliminar camadas de gerenciamento; minimizar a pegada do escritório; e funções duplicadas consolidando. Os funcionários do USDA têm até 8 de abril para decidir e devem sair até o final do mês.

“Neste momento, não podemos dar a você total garantia sobre quais posições permanecerão – ou onde elas estarão localizadas – após a reestruturação do USDA”, disse o email, que a CNN já viu.

A agência, por engano, incluiu os endereços de email pessoais de quase 400 trabalhadores de estágio do USDA no e -mail, informando -os da oferta, o que permitiu que todo o grupo visse o endereço de e -mail de todos os destinatários.

Um porta -voz do USDA confirmou o erro em um email para a CNN na noite de terça -feira, acrescentando que a mensagem havia sido lembrada.

O secretário de Defesa Pete Hegseth anunciou na sexta -feira que o programa de demissão diferida está sendo reaberto para quase toda a força de trabalho civil da agência, que números de quase 900.000.

“As isenções devem ser raras”, disse Hegseth no memorando que assinou. “Minha intenção é maximizar a participação para que possamos minimizar o número de ações involuntárias que podem ser necessárias para alcançar os objetivos estratégicos”.

Da mesma forma, o secretário de Energia, Chris Wright, disse aos funcionários em uma mensagem nesta semana que ele está instituindo um programa de demissão diferida, “que permite que os funcionários demorem o tempo necessário para o planejamento futuro, continuando sendo pago durante o período designado”. Eles têm até 8 de abril para decidir, embora certas segurança pública, segurança nacional, aplicação da lei ou outros trabalhadores essenciais possam não ser elegíveis.

A mensagem de Wright, que a CNN viu, também alertou sobre as próximas demissões.

“Este é um esforço difícil, mas necessário, para tornar o governo mais eficiente e responsável”, afirmou.

Os funcionários do HUD reabriram o programa de demissão diferida depois que “ouviram funcionários que desejam ter tomado”, a agência postou no X. Todos os funcionários são elegíveis, mas devem decidir até 11 de abril.

Enquanto isso, os funcionários da GSA têm até 18 de abril para optar pelo programa de demissão diferida, que está sendo oferecida a todos os funcionários da GSA elegíveis, disse um porta -voz da agência à CNN.

E o Departamento de Transportes está oferecendo aos funcionários “uma segunda chance de sair voluntariamente”, disse um porta -voz à CNN, como parte do “esforço da agência para tornar o DOT mais eficiente e responsável pelo contribuinte”.

Os trabalhadores em funções de segurança não são elegíveis para o programa, disse o porta -voz.