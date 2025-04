O Vaticano lançou imagens impressionantes de Papa Francis mentindo Em uma casca aberta e vestindo uma túnica vermelha com a mitra papal – um toucado cerimonial para bispos.

Confira a série de fotos … sua Holess Sems Super Serene como imóvel por dentro para combinar com sua roupa pontífica com um rosário amarrado entre as mãos cruzadas.

Uma foto mostra um bispo de pé sobre o corpo, olhando para Francis aparentemente incrédulo por ele ter falecido.

Francis foi colocado no caixão de segunda -feira à noite na capela da Casa Santa Martha do Vaticano, onde o cardeal Kevin FarrellCamerlenengo da Igreja Romana Sacra – que é o chefe de atuação do Vaticano até que um novo papa seja selecionado – alinha sua declaração oficial de morte.

O cardeal Farrell pode ser um cogumelo presidindo o rito de determinar a morte com guardas cerimoniais por perto. A cerimônia íntima também recebeu o reitor do Colégio de Cardinals, membros da família do papa Francisco e funcionários de alto escalão, como a Diretoria de Saúde e a Higiene da província do estado da cidade do Vaticano Andrea Arcangel, Bem como o médico pessoal do papa Francisco, Dr. Luigi CarbonePara.



Getty/tmz.com

Como relatamos, o cardeal Farrell Anunciou a morte do papa Francisco Segunda de manhã. Ele Morre depois de sofrer um derrame Isso o deixou em um coma que causou insuficiência cardíaca irreversível. Como você sabe, o derrame seguiu sua hospitalização de uma semana com pneumonia e bronquite.

Embora sua morte tenha seguido graves complicações à saúde, foi chocante devido ao fato de que o vice -presidente JD Vancer brevemente Encontrou -se com ele no Vaticano é domingo de Páscoa.



AP

O corpo do papa Francisco estará em exibição para luto público a partir de quarta -feira, e seu funeral será realizado no sábado, após a regra de que a regra de que ele será enterrada entre quatro e seis dias após sua morte.