Vega A ESPN: “Eu tinha que ser um pouco mais profissional no meu estágio em Chivas”

Por seu grande momento com Toluca, o 27 -Year -Disp é um dos melhores jogadores da Clausura 2025.

O jogador de Toluca, Alexis Vegaele reconheceu ESPN que ele deve ter sido mais profissional durante seu estágio em Chivas, mas garanto que seu retorno ao Red Devils Ele o ajudou a alcançar o seu melhor e agora sonha em jogar a Copa do Mundo de 2026.

O 27 -ano é ser um dos melhores jogadores em Fechando 2025 e quando questionado porque ele não desistiu da mesma maneira em seus últimos meses com o rebanho, Alexis Ele indicou que relaxou, e é por isso que parou de pagar como os fãs de Rojiblancos esperavam.

“Seja um pouco mais profissional no meu palco em ChivasI arrived in a moment in a comfort zone, but now I mature a lot, I found what worked for me, the theme of my knee, also that you have to be strengthening it, the theme of food, of the break, which has been very important and said it in a last interview, from the day one that arrived here, I changed the chip completely, I started working for me, and I have found many results in favor that I have been enjoying the most and that many People who had time without seeing me, have told me that I Estive em um estado melhor, e isso me deixa muito feliz, me motiva a continuar assim “, disse ele.

Alexis Vega acrescenta nove gols até agora do Clausura 2025, da MX League. ESPN

“Estou encontrando minha melhor versão. Recentemente tive um ótimo momento, mas minha chegada em Toluca Eu me senti super bom, o time me envolveu super bem, os fãs também, estou sendo muito feliz aqui em Toluca, e acho que pouco a pouco estou tirando minha melhor versão “, acrescentou.

Sobre quão pouca concorrência interna em Chivas Ele afetou seu nível, Vega explicou: “Eu sabia que era muito difícil para mim me trazer alguém da minha posição para competir, o mesmo fato de que eles vendem chivas caros, que não há muitos jogadores mexicanos que podem ir ao Chivas e eu entrei em uma área onde eu estava muito confortável.

Agora, depois de se posicionar como um dos melhores jogadores do Liga MXAssim, Alexis Vega Pense no 2026 Copa do Mundomas o atacante disse que o mais importante é manter seu nível para chamar a atenção de Javier Aguirre.

“Ir à Copa do Mundo é viver o momento, tivemos a última Copa do Mundo em que o Tecatito Ele ficou ferido e, se não tivesse sido ferido, talvez eu não tivesse tido a oportunidade de jogar, e também vimos o caso de Luis Chávezque os últimos momentos apertaram muito a Copa do Mundo, tocaram muito, assistiram, fizeram gols e acabaram tocando e isso é momentos. Você tem que tentar entrar da melhor maneira “, disse ele.