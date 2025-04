Vereador de Maceió é alvo de operação da Polícia Federal por suspeita de corrupção e crimes eleitorais

A Polícia Federal em Alagoas deflagrou nas primeiras horas desta sexta-feira (25) a Operação Falácia, que mira um esquema envolvendo desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro e práticas ilícitas em campanhas eleitorais. O principal investigado é um vereador de Maceió, suspeito de chefiar uma organização criminosa com atuação também no município de Rio Largo.

A operação foi autorizada pela Justiça Eleitoral e resultou no cumprimento de 21 mandados de busca e apreensão, com apoio de dezenas de agentes federais. Os alvos se concentram em endereços ligados ao núcleo político e empresarial do grupo investigado.

Além das buscas, foram decretadas 17 medidas cautelares que incluem o afastamento imediato do vereador do cargo, além do bloqueio judicial de mais de R$ 200 mil em bens ligados aos envolvidos.

Segundo apurações preliminares, o grupo teria utilizado contratos públicos para movimentar valores expressivos de forma irregular, beneficiando aliados políticos e alimentando campanhas eleitorais com recursos de origem ilícita.

A Polícia Federal informou que as investigações seguem em curso e novas diligências poderão ser realizadas nos próximos dias, com foco na quebra da cadeia de comando e no rastreamento completo do dinheiro desviado.

A operação foi batizada de Falácia em alusão ao uso de discursos públicos supostamente éticos para encobrir práticas criminosas dentro da estrutura de poder local.

Investigação em andamento

A identidade do vereador não foi oficialmente divulgada pela PF, mas ele já foi afastado de suas funções legislativas por decisão judicial.

O caso continua sob análise da Justiça Eleitoral de Maceió, e a expectativa é que novas provas sejam colhidas a partir dos materiais apreendidos nos mandados executados nesta manhã.