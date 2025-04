Vereador de Maceió Siderlane Mendonça se manifesta após ação da Polícia Federal

O vereador de Maceió, Siderlane Mendonça, usou suas redes sociais nesta sexta-feira (25) para comentar a ação da Polícia Federal que resultou em seu afastamento do cargo, no âmbito da Operação Falácia. Em um vídeo publicado nos stories, Siderlane relatou ter sido surpreendido por policiais no hotel onde está hospedado em Brasília.

“Fui surpreendido pela polícia agora pela manhã aqui no hotel em Brasília. É verdade. Aproveitaram que eu viajei a trabalho e mandaram a polícia me fazer uma citação judicial”, afirmou o parlamentar. Segundo ele, o documento já foi encaminhado para seus advogados e, até o momento, desconhece o teor completo das acusações.

Siderlane destacou que mantém a tranquilidade e acredita que a situação será esclarecida em breve. “Os fatos serão apurados porque até então eu nem sei do que se trata. Em breve serão esclarecidos. A população sabe do meu trabalho, da minha época, da minha conduta e de tudo que eu faço”, declarou.

O vereador também classificou a situação como perseguição política, reforçando seu compromisso com a cidade de Maceió. “Continuarei lutando. Não serão perseguições como a que estou vivendo hoje que irão tirar o brilho das ações que desenvolvemos em prol do povo marcelense. Tenho certeza de que daremos a volta por cima”, completou.

A Polícia Federal deflagrou a Operação Falácia para investigar crimes de corrupção, desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro e crimes eleitorais. Siderlane Mendonça é suspeito de liderar o grupo investigado, mas reafirma sua inocência e disposição para esclarecer os fatos.

O caso segue sob investigação da Justiça Eleitoral de Alagoas.