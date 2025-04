Verificação de fatos: as falsas reivindicações de Trump sobre tarifas e comércio

CNN

O presidente Donald Trump fez uma série de falsas reivindicações sobre tarifas e comércio – a maioria dos quais ele fez antes – no discurso de quarta -feira em que anunciou um conjunto abrangente de tarifas globais.

Aqui está uma verificação de algumas das observações de Trump.

Trump observou corretamente que o Canadá tem tarifas superiores a 250% em alguns produtos lácteos dos EUA. No entanto, ele afirmou falsamente que apenas “a primeira pequena caixa de leite” exportada para o Canadá enfrenta um “preço muito baixo”, mas “então ele chega a 275, 300%”.

Na realidade, o Canadá garantiu que dezenas de milhares de toneladas métricas de leite americano importado por ano, não apenas uma única caixa, enfrentarão zero tarifas de jeito nenhum; O Canadá concedeu um certo nível garantido de acesso dos EUA sem tarifas ao seu mercado de laticínios como parte do Acordo dos Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) que a Primeira Administração de Trump negociou.

Trump também não mencionou algo que a indústria de laticínios dos EUA reconhece: os EUA não estão atingindo seu nível máximo de exportações para o Canadá em qualquer categoria de produtos lácteos, para que as tarifas canadenses não estejam sendo aplicadas; No que diz respeito ao leite em particular, os EUA nem estão na metade da cota sem tarifas. (Há um vigoroso debate nos EUA-Canadá sobre por que os EUA estão tão longe do máximo, com cada país culpando o outro. Independentemente de quem está certo, as tarifas não estão atingindo leite nos EUA.)

Trump omitiu persistentemente fatos importantes sobre as tarifas de laticínios do Canadá. Você pode ler mais aqui a partir de uma verificação anterior da CNN.

Trump, alegando que “subsidiarmos muitos países”, disse falsamente “é quase US $ 200 bilhões por ano” com o Canadá. Trump usou repetidamente esse valor de US $ 200 bilhões para descrever o déficit comercial dos EUA com o Canadá em particular, que é na verdade muito inferior a US $ 200 bilhões; As estatísticas oficiais dos EUA mostram que o déficit de 2024 com o Canadá no comércio de bens e serviços foi de US $ 35,7 bilhões e US $ 70,6 bilhões em comércio de mercadorias sozinho.

Trump não mencionou o déficit comercial em particular desta vez, mas mesmo que ele pretenda usar a palavra “subsidiar” de maneira mais ampla, não há base para a reivindicação.

Trump repetiu sua falsa alegação frequente de que, devido às tarifas que impôs à China durante seu primeiro mandato, os EUA “receberam centenas de bilhões de dólares” que “eles pagaram”. De fato, os importadores dos EUA, não exportadores estrangeiros como a China, efetuam os pagamentos tarifários e estudos após estudos descobriram que os americanos sofreram a esmagadora maioria do custo das tarifas de primeiro mandato de Trump na China; É fácil encontrar exemplos específicos de empresas que passaram pelo custo das tarifas para os consumidores dos EUA.

Trump também repetiu sua falsa alegação falsa frequente de que, antes de sua primeira presidência, a China “nunca pagou 10 centavos a nenhum outro presidente” das tarifas. Além do fato de os importadores dos EUA fazer os pagamentos tarifários, os EUA estavam realmente gerando bilhões por ano em receita com tarifas sobre importações chinesas antes de Trump assumir o cargo; De fato, os EUA têm tarifas sobre importações chinesas desde 1789. O antecessor de Trump, o presidente Barack Obama, impôs tarifas adicionais aos bens chineses.

Apresentando os supostos benefícios das tarifas, Trump afirmou que “os Estados Unidos eram proporcionalmente os mais ricos que já foi” de 1789 a 1913, quando as tarifas compunham uma porcentagem maior de receita federal antes da aprovação de uma lei de 1913 que restabelece o imposto de renda federal.

Trump não explicou o que ele quis dizer com “proporcionalmente o mais rico”, mas por medidas padrão, os EUA são muito mais ricos hoje do que no início do século XX e anteriores. O produto interno bruto per capita agora é muitas vezes maior do que era então.

Douglas Irwin, a Dartmouth College economics professor who studies the history of US trade policy, said in February after Trump had made similar claims, that if Trump’s unclear comments are interpreted to be about per capita income, as “economists usually take this,” it is “obviously not true,” since “real per capita income and standards of living are so much higher today than the past. … It is nice to have indoor plumbing, running water, not outhouses, etc. ”

Irwin observou então que é possível que Trump estava se referindo a como o governo federal depois que a Guerra Civil “executou superávits consistentes orçamentários e quase pagou a dívida nacional”, já que “ele parece ver o governo que recebe mais dinheiro do que gasta como enriquecendo o país”. Irwin acrescentou, porém, que “grandes superávits fiscais não enriquecem um país, por si só”.

Inflação em Biden e Trump



Trump afirmou falsamente que, durante a presidência de Joe Biden, os EUA tinham a “mais alta” inflação “na história do nosso país”. Trump poderia ter dito de maneira justa que a taxa de inflação dos EUA ano a ano atingiu uma alta de 40 anos em junho de 2022, quando foi de 9,1%, mas isso não estava próximo do recorde de 23,7%em 1920.

Trump também alegou que “praticamente não havia inflação” durante sua primeira presidência. Ele se deu um pouco de espaço de manobra com a palavra “virtualmente”, mas vale a pena notar que houve inflação durante seus primeiros quatro anos no cargo; Os preços subiram cerca de 8% desde o início dessa presidência até o fim. A inflação ano a ano foi de 1,4% no mês em que deixou o cargo, em janeiro de 2021.

Trump, alegando que ele trouxe os preços “muito para baixo” desde que assumiu o cargo novamente no final de janeiro, disse que “a gasolina está muito abaixo de US $ 3”. Isso é verdade em algumas partes do país, mas a média nacional para gasolina regular no dia em que ele falou foi de cerca de US $ 3,24 por galão, de acordo com dados publicados pela AAA – mais do que no dia de inauguração de Trump, quando a média nacional da AAA foi de cerca de US $ 3,12.

Isso não quer dizer que Trump seja responsável pelo aumento; Os presidentes têm um impacto limitado nos preços do gás e houve um aumento maior em relação ao período equivalente no ano passado. Mas a média nacional não caiu durante essa presidência até o momento.

Esta história foi atualizada com detalhes adicionais.