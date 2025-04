Verificação de fatos: Trump afirma falsamente Biden ‘demitido’ De acordo com a Coréia do Sul, Biden realmente fez

CNN

O presidente Donald Trump tentou novamente na terça -feira para reescrever a história das relações dos EUA com a Coréia do Sul.

Trump entregou repetidamente afirmações falsas sobre os pagamentos que a Coréia do Sul fez há décadas para ajudar a cobrir o custo da principal presença militar dos EUA no país (mais de 26.000 funcionários no final de 2024). Na terça-feira, ele escreveu nas mídias sociais que acabara de falar com o presidente de exercício sul-coreano, Han Duck-soo, sobre questões econômicas e sobre “o pagamento pela grande proteção militar que fornecemos à Coréia do Sul”.

Trump acrescentou o seguinte: “Eles começaram esses pagamentos militares durante meu primeiro mandato, bilhões de dólares, mas sonolenta Joe Biden, por razões desconhecidas, encerrou o acordo. Isso foi um chocante para todos!”

A reivindicação de Trump é falsa de duas maneiras grandes.

Primeiro, os pagamentos da Coréia do Sul não começaram durante o primeiro mandato de Trump. Os acordos de compartilhamento de custos conhecidos como acordos de medidas especiais começaram em 1991, mais de 25 anos antes de Trump assumir o cargo em 2017.

Segundo, o ex-presidente Joe Biden não encerrou um acordo de compartilhamento de custos com Trump com a Coréia do Sul. O único contrato de medidas especiais assinado pelo governo Trump havia expirado quando Biden assumiu o cargo em 2021 – e o governo de Biden assinou dois desses acordos, um em 2021 e um em 2024, que incluíram aumentos de gastos sul -coreanos.

“Não houve acordo que foi ‘encerrado'”, disse Andrew Yeo, professor de política e especialista na Coréia da Universidade Católica da América e do think tank da Brookings Institution, em um email de terça -feira.

“A caracterização de Trump do acordo de Biden com a Coréia do Sul é imprecisa”, disse Yonho Kim, professor de assuntos internacionais e diretor associado do Instituto de Estudos Coreanos da Universidade George Washington, em um email de terça -feira.

Aqui está a verdade sobre o que aconteceu sob Trump e Biden.

Trump herdou um acordo de compartilhamento de custos da Coréia do Sul negociado pelo governo Obama, que aconteceu de 2014 a 2018. Trump concordou com um acordo de um ano para 2019, que garantiu um aumento de 8,2% na contribuição sul-coreana.

Esse acordo de um ano em Trump foi o 10º da série de acordos de medidas especiais iniciadas em 1991, então “não era como se a Coréia do Sul iniciasse seus primeiros pagamentos de compartilhamento de custos em 2019”, disse Jiun Bang, professor de relações internacionais do Colorado College, em um email de terça-feira. E Trump não conseguiu fazer com que a Coréia do Sul concordasse com o contrato padrão de vários anos; A Coréia do Sul rejeitou suas demandas por um aumento gigante de gastos nas proximidades de 400%, de menos de US $ 1 bilhão por ano, para US $ 5 bilhões por ano ou perto.

A Coréia do Sul chegou a um acordo menor com o governo Trump em meados de 2020 para gastar US $ 200 milhões naquele ano para pagar aos funcionários sul-coreanos das forças americanas, que foram deixadas de licença porque o acordo de medidas especiais de um ano de Trump ainda não foi resolvido quando a Casa Branca de 2019.

O governo Biden concluiu as negociações em março de 2021, concordando com um 11º acordo de medidas especiais para cobrir retroativamente 2020 e continuar até 2025. Então, com a possibilidade de um segundo termo de Trump se aproximar, o governo Biden e a Coréia do Sul assinaram um 12º acordo no final de 2024, para 2026 a 2030.

Trump afirmou durante sua campanha presidencial de 2024 que Biden havia permitido que os pagamentos da Coréia do Sul fossem “muito descendo” para “quase nada”, mas isso também não é verdade. A Coréia do Sul concordou em aumentar substanciais aumentos de gastos nos dois acordos da era Biden.

O contrato assinado em 2021 incluiu um aumento de 2021 de 13,9% – o que significa que o pagamento da Coréia do Sul naquele ano seria de cerca de US $ 1 bilhão – e, em seguida, aumentos adicionais em 2022 a 2025 vinculados a aumentos no orçamento de defesa da Coréia do Sul. O contrato assinado em 2024 está programado para começar com um aumento de 8,3% em 2026 e, em seguida, aumentos adicionais vinculados à inflação sul -coreana.

Trump reivindicou infundadamente em outubro de 2024, como candidato presidencial, que “se eu estivesse lá agora, eles pagariam US $ 10 bilhões por ano. E você sabe o quê? Eles ficariam felizes em fazê -lo”.